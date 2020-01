-Günay: Azerbaycan gereken cevabı verdi ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye ve Azerbaycan'ın bir milletin iki devleti olmanın bütün özelliklerini en görülür şekilde dünyaya sergilemeye çalıştığını belirterek, ''Fransa senatosunun almış olduğu akıldışı karara en yoğun ve en yüksek sesli tepkilerden birisini Azerbaycan verdi. Hem Sayın Cumhurbaşkanı düzeyinde hem de daha önce Fransa'dan ödül almış bulunan bazı değerli sanatçılar ödüllerini iade ederek gereken cevabı verdiler'' dedi. Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebulfez Garayev, Ertuğrul Günay'la görüştü. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Günay, Garayev ile son yıllarda çok yakın çalıştıklarını, iki ülke arasındaki kültür köprülerinin sarsılmaz biçimde kurulması ve gelişmesi konusunda ortak bir mesaiyi paylaştıklarını söyledi. Türkiye ve Azerbaycan arasında geleneksel ilişkilerin ötesinde Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ile de çalıştıklarını anlatan Günay, ''TÜRKSOY'un seçkin bir kuruluş haline gelmesi konusunda Sayın Bakan'ın yoğun çabaları var. Aynı alanda ben de çalışıyorum. Son yıllarda Kırgızistan, Kazakistan ve diğer Türk cumhuriyetlerinin bu alana ilgisinin artmasını memnuniyetle karşılıyoruz'' dedi. Azerbaycan'ın yetiştirdiği Türk dünyasının büyük isimlerinden biri olan Mirza Fatali Ahundzade'nin 200. doğum yıl dönümü vesilesiyle bu akşam TÜRKSOY'da bir tören düzenleneceğini anımsatan Günay, ''Sayın Bakan, bilhassa bu tören için geldi, teşekkür ediyorum kendisine. Bugün Gürcistan Kültür Bakanı da buradaydı. Dün de Kosova Kamu Yönetimi Bakanı arkadaşımızı ağırladık. Bugün akşam üzeri yemekte dört bakan bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Aramızda her alanda siyasi ilişkilerin ötesinde, bir dayanışma güven ilişkisi oluşturmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri konusunda merhum Haydar Aliyev'in ''Biz iki devletiz ama bir milletiz'' sözünün vecize değerinde olduğunu ifade eden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu sözü gerçek kılmaya çalışıyoruz. Aramızda son zamanlarda siyasi, ekonomik, kültürel, ticari, turistik, bütün alanlarda sağlam yıkılmaz köprüler kurmaya çalışıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan bir milletin iki devleti olmanın bütün özelliklerini en görülür şekilde dünyaya sergilemeye çalışıyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri bugün gerçekleşti, görsel basında da yer aldı. Haberler devam edecektir sanıyorum. Fransa senatosunun almış olduğu akıldışı karara en yoğun ve en yüksek sesli tepkilerden birisini Azerbaycan verdi. Hem Sayın Cumhurbaşkanı düzeyinde hem de daha önce Fransa'dan ödül almış bulunan bazı değerli sanatçılar ödüllerini iade ederek gereken cevabı verdiler. Bunu milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti adına büyük bir teşekkürle karşıladığımı, gerçek bir kardeşlik, dostluk örneği sergilendiğini sayın bakanın önünde ifade etmek istiyorum. Ben değerli kardeşime, arkadaşıma bir kez daha kendisini Türkiye'de görmekten duyduğum memnuniyeti, sevinci ifade ediyorum.'' Konuk Bakan Garayev de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültür ilişkilerinin artarak devam ettiğini belirterek, ikili ilişkilerin yanı sıra TÜRKSOY aracılığıyla da görüşmelerin devam ettiğini belirtti. TÜRKSOY ile Türk halklarının kültürünü UNESCO'ya ve diğer uluslararası teşkilatlara taşıdıklarını anlatan Garayev, Mirza Fatali Ahundzade'nin 200. doğum yıl dönümü kutlamaları için Ankara'ya geldiğini söyledi. Fransa senatosunun aldığı kararın yanlış olduğunu kaydeden konuk Bakan Garayev, ''Azerbaycan'da bu karara karşı tepkiler gösterilmiştir. Her alanda bu karara karşı çıkılmıştır. Bizim diğer milletlerin kültürünü benimsemeye ihtiyacımız yok, biz çok engin bir kültüre sahibiz. Her iki ülkenin bakanları arasındaki ilişkiler devam edecektir'' diye konuştu.