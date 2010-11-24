-GÜNAY: AYIPTAN KURTULDUK ANTALYA (A.A) - 24.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sivas'taki Madımak Oteli'nin kamulaştırılmasıyla ilgili olarak, ''Türkiye'nin yüzünü kızartan bir mekanı kültür, müze, hatıra merkezi, eğitim merkezi olarak kullanma şansına eriştik'' dedi. TÜRKSOY Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi 28. Dönem Toplantısı dolayısıyla Antalya'da bulunan Bakan Günay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Günay, kamulaştırılan Madımak Oteli'nin ne olarak kullanılacağına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: ''Gerek Alevi örgütleri, gerekse çeşitli muhalif kuruluşlar susmuşken ve 15 yıla yakın süreden bu yana Madımak'taki o insanın yüreğini yaralayan kullanıma göz yummuşken, 2008 bütçe görüşmelerinde buna ilk kez ben itiraz ettim. Sonra Hükümetimiz konuyu sahiplendi. Sayın Başbakanımızın talimatıyla Devlet Bakanı arkadaşımın yardımlarıyla bu noktaya geldik. Türkiye'nin yüzünü kızartan bir mekanı kültür, müze, hatıra merkezi, eğitim merkezi olarak kullanma şansına eriştik. 6 milyona yakın para vererek Madımak'ın kamulaştırılmasını sağladık. Bundan sonra nasıl kullanabiliriz? Elbette biz bu yaşananların unutulmasını istemiyoruz ama bir tahrik vesilesi yapılmasını da istemiyoruz. Orada yaşananların hafızamızdan bir daha çıkmamasını sağlayacak bir düzenleme, bir anıtsal düzenleme yapılacak. Mekan son derece büyük. Çeşitli katları var. O katları da sanıyorum ki bazı etkinlikler için kullanacağız. 15 yıla yakın süre bir katlanma söz konusuydu. Şimdi bu ayıptan kurtulduk. Onun için emek veren herkese, Sayın Başbakan'a katkıları için teşekkür ediyorum. Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik mesai verdi ona teşekkür ediyorum. Ve tabii memleketimizin, milletimizin imkanları sayesinde... Gecikmiş bir düzenlemedir aslında ama bizim hükümetimiz ve benim bakanlığım döneminde olmasından ötürü kendi adıma bir teselli duygusu hissettiğimi burada açık yüreklilikle itiraf etmem gerekir.'' -DİYARBAKIR CEZAEVİ- Bakan Günay, Diyarbakır Cezaevi'ne ilişkin soruyu yanıtlarken de, Diyarbakır Cezaevi'nin halen kullanıldığını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginde ''bu kötü hatıra merkezinin'' yıkılacağını söylediğini hatırlattı. Bakan Günay şöyle devam etti: ''Elbette cezaevini yıktığın zaman hükümlüleri ve tutukluları sokağa koyamazsınız. Yeni bir yer yapmak gerekiyor. Daha insani koşullarda yeni bir cezaevi yapılacağını söyledi. Bunu eleştirdiler. Ama bence mantıklı hukuki ve insani bir açıklamaydı. Eğer bu gerçekleşirse, yani yeni bir cezaevine hükümlü ve tutuklu nakli sağlanırsa Diyarbakır Cezaevini biz Milli Emlak'tan talep edeceğiz. İçinde tescil yapılar varsa onların müze olarak kullanılması ve bazı uygun başka mekanların aynı şekilde kullanılması benim tarafımdan da şahsen çok arzu ediliyor. Arkadaşlarımızla bu konuya değerlendirdik. Çünkü Diyarbakır Cezaevi'nde 12 Eylül sonrasında yaşananlar bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu bazı sorunların, bazı dertlerin, bazı belaların kaynağını oluşturuyor. O dönemde gerek hükümlülere gerek tutuklulara, gerekse cezaevi ve tutukevinden bir şekilde geçen bir çok insana karşı uygulanan insanlık dışı davranışlar bugün Türkiye'yi içinden çıkılmaz sorunlar yumağıyla karşı karşıya bıraktı. Bunun unutulmaması, hafızalarımıza kazınması gerekiyor. Orada da bir düzenleme yapılabilir. Mekanı gezmedim ben. Çok büyük olduğu söyleniyor. Belki başka kültürel etkinlikler için, başka sosyal aktiviteler için de kullanılabilir. Önemli olan önce o mekanın boşaltılması ve bizim gözümüzle görüp ne yapacağımıza dair bir proje geliştirmemiz.''