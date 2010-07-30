-GÜNAY ANTALYA'DA ANTALYA (A.A) - 30.07.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'de turizmin sürekliliğinin sağlanabilmesi için, tatile gelen turistlerin ülkeden memnun ayrılmalarının sağlanması gerektiğini belirterek, ''Türkiye'de turizmin sürekli olmasını, ülkenin gelişiminde sürekli itici güç olmasını sağlamak için biraz acımasız olmak gerekiyor'' dedi. Bakan Günay, Antalya'da tur operatörlerinin ardından Göynük'teki otel yatırımcılarıyla basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay, turizm sektöründe herkesin kurallara daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bakanlığın büyük masraflar yaparak dünya genelinde büyük bir tanıtım kampanyası sürdürdüğünü hatırlatan Günay, şunları kaydetti: ''Her zaman söylüyorum; en önemli tanıtım Türkiye'ye gelenlerin buradan memnun ayrılmasıdır. Burada gördükleri, yaşadıkları, edindikleri izlenimler en büyük tanıtımdır. Transit geçişlerle birlikte 27 milyon insanın gelip Türkiye'de edindiği kanaat buradaki ortam, buradaki davranış biçimleri, temizlik ortamı, ülkemizin tanıtımı açısından en önemli tanıtım aracıdır. Arkadaşlarımızla bunu paylaştık.'' Türkiye'ye turist getirilmesinin kendisini sevindirdiğini ancak turistlerin buradan memnun ayrılmasının, sayıdan çok daha önemli olduğunu vurgulayan Günay, şöyle devam etti: ''Çünkü sürekliliği sağlayacak olan, bu yıl çok insanın gelmesi değil. Her yıl gelenlerin buradan çok memnun ayrılmasıdır. Bu konuda bizim yapacağımız işler var. Daha yüksek dikkatle denetim performansı sürdürmek durumundayız. Sektörün de yapacağı işler var. Kurallara daha fazla dikkat edecekler. İyi ile kötüyü birbirinden ayıracağız. Türkiye'de turizmin sürekli olmasını, ülkenin gelişiminde sürekli itici güç olmasını sağlamak için biraz acımasız olmak gerekiyor. Kazadan sonra da (Antalya'da Rus turistlerin yaşamını yitirdiği trafik kazası) bunu söyledim. İyi ile kötüyü birbirinden ayırmak konusunda kararlı olmak ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştireceğiz.'' Turistik tesisler ve sektördeki denetimlerin ana başlıklarının ulaşımla, çeşitli sigorta sistemleri ve yapılan bağlantılarla ilgili olacağını kaydeden Günay, sektörde daha fazla vizyonu olan bir yaklaşıma ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Bu denetimleri sektörle iş birliği içerisinde yürüttüklerini dile getiren Günay, sektörün bu tedbirlere yönelik tavrının sorulması üzerine şöyle konuştu: ''Gayet iyi. Bunun kamuya düşen, özele düşen tarafı var. Biz zaten turizm alanında çalışmalarımızı iş birliği içerisinde götürüyoruz. Bu iş birliğinin gerektirdiği kuralları, sonuçları özenli biçimde takip edeceğiz. Bizim ve onların ortaklaşa kararlaştırdığı kurallar üzerinde yürütüyoruz. Kimse kimseye bir şey dayatmıyor.'' Bakan Günay, daha sonra Burhanettin Onat Caddesi'ndeki Antalya Rehberler Odası'nın alt katında açılan ARO Cafe Bistro'nun açılışını gerçekleştirdi. Günay, açılış kurdelesini TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve TÜROFED Başkanı Ahmet Barut ile birlikte kesti. Burada basına kapalı olarak rehberler bir araya gelen Günay'a, rehberlerin mesleğe yönelik yasa talebini ilettikleri öğrenildi. Oda çıkışında gazetecilerin yasa talebine ilişkin sorusunu yanıtlayan Günay, tüm ilgili kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan rehberlik mesleğine ilişkin yasa tasarısını ekim ayında Bakanlar Kurulu'na sunacağını, ardından da tasarının TBMM'de hızla komisyona sevk edileceğini bildirdi. Rehberlerin yanı sıra arkeologlar, kütüphaneciler ve müze araştırmacılarının çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yasa tasarısını da hazırladıklarını dile getiren Günay, bu yöndeki yasanın da 2011 yaz aylarında TBMM'den çıkarılmasının planlandığını söyledi. Arkeolog ve müzecilikle ilgili personel alımının bu yıl fazla olmayacağını kaydeden Günay, ''Ne yazık ki bize ayrılan kontenjan zaten yüksek değil. Biz personelden çok biraz fazla para istiyoruz devletten. Onu alabilirsek işler kolay'' diye konuştu. -AYAK PARMAĞI MORARDI- Öte yandan, Bakan Günay'ın konakladığı oteldeki odasında bu sabah sol ayağını tartıya çarptığı, çarpmanın etkisiyle parmağının zedelendiği belirlendi. Turizm sektörü temsilcileriyle toplantı sırasında parmağı moraran Günay'a, otelde doktor tarafından tedavi uygulandı. Toplantının sonuna doğru parmağında ağrı ve morarma hisseden Günay odasına çıkarken, otele doktor çağrıldı. Doktor tarafından jel sürülen ve ağrı kesici verilen Günay uygulanan tedavinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aksayarak yürüyen Günay, ayağını tartı aletine çarptığını ve parmağının zedelendiğini belirterek ''Parmağıma buz koymayı unuttum. O yüzden morardı. Özensiz davrandım. Şimdi jel sürdüm ve gerekli müdahaleyi yaptım. Akşama tamam. Yarın isteğiniz ören yerine tırmanırım'' dedi.