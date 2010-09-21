-GÜNAY: ''ALLIANOI'YE DUYARLILIK ABARTILDI'' DEMRE (A.A) - 21.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Allianoi konusunda abartılı bir kamuoyu duyarlılığı geliştirildiğini, atılan her adıma çevreden, yargıdan müdahale istendiğini söyledi. Günay, yazlık evinin bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesinde, dinlenmenin yanı sıra fırsat buldukça yöredeki antik kentleri geziyor ve arkeolojik kazı alanlarında incelemeler yapıyor. Günay, antik Andriake Liman Kenti'ni gezisi sırasında gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Ertuğrul Günay, İzmir'in Bergama ilçesindeki Allianoi Antik Kenti'ne ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine, Allianoi konusunda bilimsel kurulların çok uzun süreden beri, çok dikkatli incelemeler yaptıklarını anımsattı. Uygulamalarda bu raporlar doğrultusunda hareket edildiğini kaydeden Günay, şunları söyledi: ''Allianoi konusunda abartılı bir kamuoyu duyarlılığı geliştirildi. Atılan her adıma çevreden, yargıdan müdahale isteniyor. Allianoi konusundaki duyarlılığı paylaşıyorum. Nihayet defalarca ifade ettiğim gibi orada 15 yıl önce ihale edilmiş, yıllar önce yapısı gövdesi tamamlanmış bir baraj var. Çevre halkının su tutulması ihtiyacı var. O barajdan yararlanmak istiyor. Bölgedeki yaşayanlar, tarımcılar ve yerleşenler. Kurul kararları doğrultusunda orada önlemler almaya çalışıyoruz. Basında haberler gördüm 'üzerleri çimentoyla kapatıldı' diye. Arkadaşlarımı yerinde incelemeler yapmaları konusunda talimatlandırdım. Bildiğim kadarıyla Horasan harcı kullanılıyor. Yapılara zarar vermeyecek maddeler kullanılması konusunda dikkatli davranıyorlar. Allianoi zaten uzunca bir süredir toprak altında idi. Sondaj kazıları sırasında ortaya çıktı. Şimdi burada (Andriake Liman Kenti) bir kazı alanındayız. Burada yüzlerce yıldan beri toprak altında olan yapıları son iki yıldan bu yana ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Buradan çok fazla Türkiye'nin haberi yok. Çünkü Allianoi gibi burayı sürekli gündemde tutmaya çalışan kamuoyu uyarma mekanizması burayla ilgili çalışmıyor. Burada gördüğünüz çıplak gerçek şudur; yüzlerce yıldır toprak altında olan yapılar, yapı izleri olduğu gibi ortaya çıkıyor. Allianoi'de, bilimsel kurulun görüşü doğrultusunda, 50 yıl, 60 yıl toprak altında zarar gelmeyeceğini burada yaşadığımız örnekle kanıtlıyoruz.''