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BBC Türkçe

Günay Afrika’da muhalif lider, apartheid dönemi yasasına karşı

Güney Afrika'daki muhalif liderlerden Julius Malema, apartheid döneminden kalma bir yasayla yargılanmasına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

08 Kasım 2016 10:22

Güney Afrika'daki muhalif liderlerden Julius Malema, apartheid döneminden kalma bir yasayla yargılanmasına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Malema, "beyazların topraklarını işgal etme" çağrısı yapmak ve 1956 tarihli Huzur Bozan Toplantılar yasasını ihlal etmekle suçlanıyordu.

Malema'nın davasına bakan hakim, yasanın iptali Anayasa Mahkemesi'nde görüşülene kadar davayı bekletmeye karar verdi.

Güney Afrika'da toprak reformu hassas bir konu olarak görülüyor.

Beyazların siyahlardan üstün görüldüğü apharteid döneminin bitmesinin ardından 22 yıl geçse de ülkenin en verimli toprakları yalnızca birkaç bin beyaz çiftçinin elinde.

Malema, mahkeme önünde kendisini desteklemeye gelen kalabalığa "Toprakların barışçıl bir şekilde işgal edilmesini savunuyoruz ve bunun için kimseden özür dileyecek değiliz" dedi:

"Topraklar bedelsiz bir şekilde el değiştirmeli.

"Avrupalı sömürgeciler burada barışçıl Afrikalılar buldular ve onları öldürdüler. Onları hayvanlar gibi katlettiler.

"Beyazların katledilmesine yönelik çağrılar yapmıyoruz, en azından şimdilik".

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları'nın lideri olan Julius Malema, Haziran ayında Güney Afrika'nın Newcastle kentinde destekçilerine yaptığı konuşmada Güney Afrika'da beyazların o toprakların sahibi olamayacağını, çünkü toprakların ülkedeki siyah çoğunluğa ait olduğunu söylemişti. Malema, destekçilerini kullanılmayan toprakları işgal etmeye davet etmişti.

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