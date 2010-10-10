-GÜNAY: ABARTILI ÇEVİRİLER YAPILMIŞ ANTALYA (A.A) - 10.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Emir Kusturica'nın Türkiye'den ayrılmasına ilişkin, ''Galiba kendisine haksız, abartılı çeviriler yapılmış. Anladığım kadarıyla, bu yüzden buradan ayrılırken talihsiz açıklamalar yapmış. Ülkemizden ayrıldıktan sonra bir sanatçı arkadaşımızın arkasından konuşmak istemem. Keşke böyle bir tartışma olmasaydı. Keşke sadece filmlerini görseydik. Siyasi düşüncelerle ilgili bir tartışmaya Türkiye'de meydan verilmeseydi. Bu tür tartışmaların Antalya Film Festivali'ni gölgelememesini diliyorum'' dedi.