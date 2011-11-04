-Günay: "Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları bir ve bütündür" VAN (A.A) - 04.11.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Bir takım hainler ne yapmaya çalışırlarsa çalışsın, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları, etnik ayrım gözetmeksizin bir ve bütündür. Bir anlamda bu acı, bize bu kardeşliği bir kez daha göstermiş oldu'' dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ve turizm yetkilileri ile Van'a gelen Bakan Günay, İl Kültür Müdürlüğü bahçesinde kurulma aşamasında olan ''Sosyal Destek Çadırı''nı gezerek bilgi aldı. Daha sonra tiyatro salonu, kütüphane ve müzede incelemelerde bulunan Bakan Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem yaralarının sarılmaya başlandığını söyleyerek, şunları belirtti: ''Daha kalıcı ne yapabiliriz diye kriz merkezinden bilgi aldık. Turizm yetkilileri kendilerine gösterilen bir köyü inşallah yeniden inşa edecek. Burada 100'den fazla çocuğumuz öksüz kaldı. Bir bölümünü şubat tatilinde İstanbul'da misafir edeceğiz. Kültür merkezimizin bahçesinde bin metrekarelik çadır kuruyoruz. 'Sosyal Destek Merkezi' haline getireceğiz. Kültür Bakanlığımız, Aile ve Sağlık Bakanlığımızla burada, aileleri motive etmeye çalışacağız. Buradaki devlet tiyatromuz, bayramın 2. gününden itibaren sahnelerini açacak. İnsanların hayata bağlılıkları konusunda yardımcı olacaklar.'' Günay, deprem felaketinin herkesi yaraladığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''601 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Kopmaz bağlarla, Türkiye'nin her tarafı birbirine bağlıdır. Buradaki bir vatandaşımız, yardım paketinden çıkan parayı İstanbul'a göndererek ayrı bir cenaplık gösterdi. Türkiye'nin dört bir tarafından vatandaşlarımız tüm imkanları ile yardım etti. Bir takım hainler ne yapmaya çalışırlarsa çalışsın, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları etnik ayrım gözetmeksizin bir ve bütündür. Bir anlamda bu acı bize, bu kardeşliği bir kez daha göstermiş oldu.'' Tüm zararların karşılanacağını belirten Bakan Günay, ''Yeter ki yurttaşlarımız canını yitirmesin. Terör belası yakamızı bıraksın. Devlet bu yaraları sarar. Van'a yeni bir müze yapıyoruz. 8,5 milyon lira hazır. Van Kalesi civarında Gaziantep, Diyarbakır ve Urfa'da çalıştığımız gibi bir müze yapıyoruz. Yeter ki barış olsun, kardeşlik olsun, can sağ olsun. Bunların hepsini yaparız'' diye konuştu.