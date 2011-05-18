-GÜNAY: "İZMİR'DE İLERİCİLİĞİ BİZ TEMSİL EDİYORUZ" İZMİR (A.A) - 17.05.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, işbirliği konusunda İzmir'de ''tutuculuk'' olduğunu belirtti. Günay, Deri Han'da derici esnafıyla biraraya gelerek, sorunları dinledi. İzmir'de ihracat için ulaşım imkanlarının artırılması talebinde bulunan esnaf, deri sektöründe üretimin İzmir'de, satışların İstanbul'da yapıldığını, ''pastayı İstanbul'un yediğini'' ifade etti. İzmir'in turizmde bilinen bir şehir haline getirilmesi halinde yalnızca otelcilerin değil, bütün üretenlerin kazanacağını dile getiren Günay, ''İzmir'e 5 milyon turist gelebilir ama... Şimdi İnciraltı'nda planlama yaptık. 15 bin yatak planlıyoruz. Bu 30 bin insana iş, 50 bin insanın üretimine pazar demek. Belediyeler sözüm ona, bu süreçte bizimle çalıştılar, davalara biz muhatap oluyoruz. 15 bin yatak dedik, arkadaşlar 80 bin yatak diye demeç veriyor'' diye konuştu. Günay, İzmir'in yatırımcı bir bakış açısı kazanmasına çalışacaklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Turizm, İzmir için kurtuluş reçetesi. Turizm bu bölgeye girdiğinde sadece İzmir'e değil, tüm bölgeye faydalı olur. İzmir, Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresi deniyor. Arkasında tarihi, doğal kaynakları, gücü var. İzmir için 'Barcelona yapabiliriz' benzetmem var. Bir arkadaş 'İzmir'i İzmir yapacağım' dedi. İzmir'i köy yapmışsınız. Ankara'ya gelsin yerel yönetime seçilenler, bizimle proje yapsınlar. Başka illerden, başka partilerden geliyorlar.'' Esnafın ''İzmir'de TOKİ eksikliği var, hükümetten mi kaynaklanıyor?'' sorusu üzerine de Günay şu yanıtı verdi: ''Bunu belediye başkanına sordum, 'Bir projede TOKİ ile anlaşamadım, ben TOKİ ile iş yapmam' dedi. Böyle bir şey olmaz, bu proje olmadıysa başka proje olur. İşbirliği yapma mecburiyetindeyiz. 'Ben yapmam' derseniz İzmir'in durumu ortada. İzmir yerinde sayıyor. İşbirliği konusunda İzmir'de tutuculuk var. İlericilik yok, tutuculuk var. İzmir'de ilericiliği biz temsil ediyoruz, yenilikçiliği biz temsil ediyoruz.'' Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.