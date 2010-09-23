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Politika

GÜNAY: "İSTANBUL'DA BÖYLE BİR GÖRÜNTÜYE İZİN VERMEYECEĞİZ" İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2010 16:34

-GÜNAY: "İSTANBUL'DA BÖYLE BİR GÖRÜNTÜYE İZİN VERMEYECEĞİZ" İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde düzenlenen resim sergisinin kokteylinde davetlilerle mahalle sakinleri arasında çıkan arbedeye ilişkin olarak, ''Türkiye'nin her yanından terörü silmeye çalışırken, İstanbul sokaklarında böyle bir görüntünün sergilenmesine izin vermeyeceğiz'' dedi. Bakan Günay, arbedenin yaşandığı Beyoğlu'nun Tophane semtini ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Günay, hiçbir gerekçeyle kimsenin kimseye karşı şiddet kullanma hakkının olmadığını, şiddet kullanmanın hiçbir haklı mazereti olamayacağını söyledi.  Türkiye'nin her yanından terörü silmeye çalışırken, İstanbul'un sokaklarında böyle bir görüntünün sergilenmesine izin vermeyeceklerini belirten Günay, ''Bu olayların faillerini dikkatle yakından takip edeceğiz. Yargıda en ağır cezalarını almalarını talep edeceğiz'' dedi. Herkesin farklı kültürlerden geldiğini, farklı inançlara mensup olabileceğini, ancak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak herkesin birbirine saygı göstermek zorunda olduğunu vurgulayan Günay, ''Birbirimize karşı olan itirazımızı, şiddete başvurmadan, sözle, fikirle, uygar tartışmayla, belli mercilere yapacağımız başvurularla sürdürmek zorundayız. Hukuk devletinin gerekleri bunlardır'' diye konuştu.

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