-GÜNAY: "HAYDARPAŞA YERİNE BAŞKA YAPI İMKANSIZ" İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Haydarpaşa Garı'ndaki yangının buradan kurtulup yerine başka yapı kurmak için çıkarıldığı yönünde spekülasyonlar olduğunu belirterek, ''Bugünkü yasal mevzuat karşısında çok şükür ki bu imkansız'' dedi. Pera Palas Otel'de düzenlenen ''Bu Şehr-i İstanbul'' kitabının tanıtım toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Günay, Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangınla ilgili olarak, ''Büyük bir ihmal olduğu görülüyor. Bunun sorumluları kimse, bağışlanmaz. Sanıyorum gereken yaptırımlara katlanacaklar'' ifadesini kullandı. Sadece tarihi mekanlarla ilgili değil, İstanbul'un bütünüyle ilgili daha dikkatli olunması gerektiği konusunda çok uyarıcı bir ders alındığını düşündüğünü vurgulayan Günay, şöyle konuştu: ''Bazı spekülasyonlar var, işte Haydarpaşa'dan böylece kurtulmak ve yerine başka bir yapı kurmak gibi. Bugünkü yasal mevzuat karşısında çok şükür ki bu imkansız. Çünkü Haydarpaşa birinci derece tescilli tarihi yapı. Allah esirgesin, yıkılsa, yakılsa bile aynısı yapılmak durumundadır. Yerine başka bir yapı yapılamaz. Bundan sonra sanıyorum daha dikkatli olunur ve tarihi eserlerimiz daha fazla korunma şansına sahip olur.''