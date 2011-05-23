-GÜNAY: "ÇOK HASSAS BÖLGE TANIMLAMASI DARALTILDI" İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''çok hassas bölge'' tanımlamasının önemli ölçüde daraltıldığını belirterek, ''(Saat 24.00'a kadar bazı alanlarda müzik yapılamaz) gibi bir yanlış anlaşılma ve yerel yönetimlere fazla inisiyatif tanınmış anlayışlar vardı. Bunlar değiştirildi'' dedi. Günay, yeme içme sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla, Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği'nin (TURYİD) ev sahipliğinde Ulus 29 Restoran'da öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay, son 4 yıl içinde turizm sektörünün temsilcileriyle dayanışma içinde çalıştıklarını, ülke turizminde ve kültür yaşamında güzel adımlar atıldığını, yapılması ve tamamlanması gereken işlerin bulunduğunu, dayanışmayla bu işlerin de tamamlanacağına inandığını söyledi. Günay, alkollü içkilerin satışına yönelik düzenlemeler, vergi uygulamaları, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'ne ilişkin soru üzerine şunları söyledi: ''Gürültü yönetmeliğiyle ilgili 2011 yılı başında bir toplantı yaptık. Konuyu Çevre ve Orman Bakanımız ile konuşmamız gerektiğini kararlaştırmıştık. Çevre ve Orman Bakanımız ile birlikte ortak bir toplantı yaptık ve eskiye göre bazı adımlar attık. Mesela 'çok hassas bölge' tanımlaması, önemli ölçüde daraltıldı. 'Saat 24.00'a kadar bazı alanlarda müzik yapılamaz' gibi bir yanlış anlaşılma vardı ve yerel yönetimlere fazla inisiyatif tanınmış anlayışlar vardı. Bunlar değiştirildi. Yalıtım olduğu ve çevreden şikayet olmadığı taktirde, herkesin, her zaman, her yerde müzik yapabileceği, eğlenebileceği konusunda bir fikir birliğimiz var. Ama dinlenme ve eğlenme arasında bir denge bulmak ihtiyacı belirdi. Başlangıca göre, olumlu mesafeler aldık.'' -TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Yönetmeliği'nde de yanlış anlaşılmalara yol açabilecek düzenlemelerin de bulunduğunu belirten Günay, şu bilgileri verdi: ''Arkadaşlarımızın uyarısı üzerine ben Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanımız ile görüştüm. Bizim bakanlık birimleri ile Kurum personeli birlikte çalıştı. Turizm sektörünün itirazları çerçevesinde düzenleme yapıldı. Haziran başına varmadan bu yeni düzenleme imzadan çıkmış olacak. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bazı noktalarda gözden kaçan hususlar olduğunu kabul etti. Yeni yönetmeliği ben de merakla bekliyorum. Bakanlık elemanlarımızla birlikte vardığımız mutabakat, eskiye göre daha olumlu bir gelişme.'' TURYİD Başkanı Kaya Demirer de Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile bir araya gelmekten son derece memnun olduklarını dile getirerek, yaptıkları çalışmalarda verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Demirer, seçimlerde Günay'a başarılar dilediklerini, ileri ki dönemlerde yarım kalan işleri tamamlamak adına birlikte büyük başarılara imza atabileceklerine inandıklarını ifade etti. Toplantının sonunda Demirer, Günay'a teşekkür plaketi sundu.