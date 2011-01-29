-GÜNAY: "BİRKAÇ YÜZYIL TARİHSEL YAPIYI ORTADAN KALDIRMAZ" DEMRE (A.A) - 29.01.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra antik kentinde, bir doğal afet sonucunda alüvyon, çamur ve toprak altında kalmış Bizans Kilisesi'nin yüzlerce yıl sonra ortaya çıkarıldığını belirterek, ''Demek ki birkaç yüzyıl toprak altında kalması, bir tarihsel yapıyı ortadan kaldırmıyor'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Antalya'nın Demre ilçesinde bazı incelemelerde bulundu. Myra Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan ve restorasyonu tamamlanan MS 12. Yüzyıldan kalma Bizans Kilisesi'nde incelemeler yapan Bakan Günay, Myra Adriake Kazıları Başkanı Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik'ten bilgi aldı. Bakan Günay Allioni ile ilgili eleştirilere atıfta bulunarak, şunları kaydetti: ''Bilimsel tespitlere göre, bir doğal afet sonucunda alüvyon, çamur, toprak altında kalmış bulunan bir alan geçen yılki kazılarda ortaya çıkarıldı. Duvardaki fresklerine kadar... Demek ki, birkaç yüzyıl toprak altında kalması, bir tarihsel yapıyı ortadan kaldırmıyor.'' Bakan Günay, bir gazetecinin ''Allioni'ye de bir şey olmayacak mı'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Olmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü orada daha özel bir koruma yöntemi geliştirilerek su tutuluyor. Koruyucu kum, koruyucu setler yapılıyor. Burada tamamen bir doğal afet olmuş, doğal afete rağmen duvar resimlerine kadar her şey ortada ve ayakta. Benzer kalıntıları aynı şekilde Andirake'de de görüyoruz. Türkiye'de tarihsel eser koruma konusundaki duyguyu saygıyla karşılıyorum. Ama bu duyguyu taşıyan arkadaşlar, lütfen yeni yapılan çalışmaları da görsünler.'' -DİĞER İNCELEMELER- Bakan Günay, Demre Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Beymelek Belediye Başkanı Osman Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Bayram Arıcı ile birlikte, yapımı son aşamaya gelen Demre Hükümet Konağı ve Demre Adliye Sarayı'nda incelemeler yaptı. Yeni hizmete giren Demre Spor Salonu'na geçen, ancak salonun kısa sürede tahrip olmasına tepki gösteren Bakan Günay, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak'ı telefonla aradı. Spor salonunun çok kötü durumda olduğunu bildiren Günay, bir görevlinin Demre ve Kaş spor salonlarında inceleme yapmasını istedi. Günay, bu kadar güzel bir yatırımın, bu kadar kötü durumda olmasına üzüldüğünü de ifade etti. Bakan Günay, Demre Belediyesi'ne ait kültür salonu ile yapımı tamamlanan Köşkerler Köprüsü'nde de incelemelerde bulundu. Kültür salonunun bir proje ile tadilatını yaptıracaklarını söyleyen Günay, Demre Yat Limanı'nın temelinin de bu yıl içinde atılacağını bildirdi. Yat limanı inşaatı izninin Antalya Anıtlar Kurulu tarafından verildiğini kaydeden Günay, Yat Limanı'nın, 400'ü denizde, 300'ü karada 700 yat kapasiteli olacağını sözlerine ekledi.