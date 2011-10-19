-Günay: "Barış olduğu takdirde ileri gideceğiz" İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'de çok güzel gelişimlere imza atıldığını belirterek, ''Ama hem dünyamızın hem ülkemizin, coğrafyamızın arada sırada barışı kundaklayan davranışlardan çok büyük bir sıkıntısı var. Barış olduğu takdirde hem biz hem dünyamız ileri gideceğiz'' dedi. 28. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri, Hilton Convention Center'da düzenlenen törende verildi. Zafer Gündoğdu-Ceren Gündoğdu Topluluğunun konserinin ardından açılış konuşmasını yapan Günay, Aydın Doğan Vakfınca 28 yıldır düzenlenen etkinliğin geleneksel hale dönüştüğünü söyledi. Türkiye'de güzel şeyler olduğunu vurgulayan Günay, ''Biraz önce Sayın Aydın Doğan'a yan yana otururken söz ettim. Onun doğduğu topraklarda geçen yıl ben çok güzel bir müzenin açılışına tanıklık ettim. Herkesin görmesini çok temenni ederim. Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Bayburt'un Baksı köyüne evrensel standartlarda bir müze yaptı. Müzesini anlatırken ben göz yaşlarımı tutamadım. 'Babamı beklediğim tepeye bu müzeyi yaptım. Bir gurbetçi çocuğuydum, yıllar boyunca bu tepeden babamı beklerdim' dedi. Benim doğduğum topraklarda güzel kültür merkezleri yapılıyor'' diye konuştu. Günay, Türkiye'nin her yerinde inanılmaz güzellikte yeni müzeler ve kültür merkezleri yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Bir tek şeye ihtiyacımız var. Atatürk'ün söylediği gibi yurtta ve dünyada barışa ihtiyacımız var. Ülkemizde, bölgemizde barış olursa, sanıyorum ki tüm bu etkinlikler geleceğe doğru artarak ilerleyecektir. Şu anda Türkiye çok güzel gelişimlere imza atıyor. Ama hem dünyamızın hem ülkemizin, coğrafyamızın arada sırada barışı kundaklayan davranışlardan çok büyük bir sıkıntısı var. Barış olduğu takdirde hem biz hem dünyamız ileri gideceğiz. Biraz önce karikatürlere baktım. Örneğin, birincilik alan karikatürdeki sorun ancak barışın egemen olduğu bir dünyada çözülebilir. İnsanlar doğdukları toprakta ancak o zaman doyabilirler ve başka bir yerlere yaşamlarını tehlikeye atarak gitmek, kaçmak, sığınmak zorunda kalmazlar. O yüzden bir kez daha, bu geleneğe dönüşmüş olan bu güzel etkinliğe emek veren herkese teşekkür ederken, ülkemizin ve dünyamızın barış ihtiyacının altını çizmek istiyorum.'' -Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Fetvacı- Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı da savaşlar acımasızlığını artırdıkça, özellikle kadınlar ve çocukların başka ülkelerin güvenliğine sığındığını ve artık geçmişteki misafirperverliği görmenin mümkün olmayacağını söyledi. Fetvacı, ''Bugünlerde Afrika'da kamplarda sayıları binlerle ifade edilen göçmenler var. Avrupa'ya göç etmeye çabalarken ölen insanların haberlerini duymadığımız gün yok. İşte, bu yılın Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanan Ross Thomson, bütün bu dramı özetliyor karikatüründe. Aynı zamanda karikatür sanatının en önemli niteliklerini de bize sunuyor. Seçmek, işaret etmek, düşündürmek ve gülümsetmek ve bütün bunları belirli bir estetik kaygıyla yansıtmak. Yalnız Thomson mu?.. Gördüğünüz tüm bu karikatürler, birbirinden çok farklı sorunlara işaret ediyor'' dedi. Konuşmaların ardından, İngiltere'den Ralph Steadman'ın başkanlığını yaptığı, Ercan Akyol, Steve Bell, Latif Demirci, Selçuk Demirel, Mohamed Effat Abdelazim İsmail, Maira Kalman, Rick Meyerowitz, Tan Oral ve Hideo Takeda'nın yer aldığı seçici kurul tarafından belirlenen karikatüristlere ödülleri takdim edildi. Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ödül töreninin ardından bir gazetecinin, ''Zeytinburnu'ndaki inşaat projesinin, kentin tarihi siluetini bozacağı'' yönündeki tartışmalara ilişkin sorusuna karşılık, o bölgenin turizm bölgesinin dışında olduğunu, ancak buna rağmen kendisinin, tarihsel yarımadayı olumsuz etkilediği kanaatiyle daha önce ilgili yerel yönetimlere uyarı yazısı yazdığını söyledi. Yerel yöneticilerin gerekli işlemleri yerine getireceğini düşündüğünü belirten Günay, şunları kaydetti: ''Çünkü İstanbul'un tarihsel siluetini korumak hepimiz için görevdir. Orası sur tecrit alanının hemen bitişiğinde, turizm alanının dışında. Bugün bir gazetede bizim bu emsali verdiğimiz söyleniyor. 2006 yılında Ataköy ile ilgili Bakanlığın yaptığı bir planlama var. Fakat benim dönemimde hiçbir alt ölçekli planı bu çerçevede onaylamadım. Hiçbir biçimde birin üzerinde emsale dönük bir uygulama yaptırmadım. Yani bazı basın organlarında bize yönelik olan göndermeler doğru değildir. Sanıyorum ki yerel yönetimler bizim gösterdiğimiz dikkati gösterecektir. Ben bu konuyu uyaran 3 yazı yazdım şu ana kadar. Teknik konularını ilgili arkadaşlar kararlaştıracaklar. Ben sadece tarihsel siluet açısından duyduğum kaygıları ilgili birimlere daha önce duyurdum.''