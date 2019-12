-''GÜNAH KEÇİSİ'' GÜLDÜRECEK İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Türk sinemaseverler, bu hafta 2'si yerli 4'ü yabancı 6 filmle buluşacak. Cenk Özakıncı'nın yönettiği ve soyadı ''K'' olarak kodlanan Şahin, Nuri Alço, Coşkun Göğen ile Turgay Tanülkü'nün oynadığı ''Günah Keçisi'' filmi komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle: ''Almanya'daki şöhretli, zengin, fakat mutsuz hayatını arkasında bırakıp sade ve normal bir hayata kavuşma arzusundaki Şahin K, Bodrum'da yaşamaya karar verir. Kötü şöhreti yüzünden kaybettiği oğlu Caner'e kavuşmak için çabalarken kasabanın sıkıntılarını da çözecek bir halk kahramanı haline gelir. Şöhreti onu farklı maceralara sürükleyecektir.'' Korhan Bozkurt'un yönettiği ve Ersin Korkut, Şahin Irmak ile Özge Ulusoy'un oynadığı ''Kutsal Damacana: Dracoola'' filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek. Filmin konusu şöyle: ''Henüz bebekken kendini cami avlusunda bulan Sebo, güvercinlerin ve kumruların yemleriyle beslenip kendi kendini yetiştirmiştir. Aklı başına geldiğinde zengin bir iş adamının konağında iş bulan ve iş adamının kızı Demet'e platonik bir aşkla bağlanan Sebo'nun mutluluğu bir anda bozulur. Bir gece yarısı ansızın müştemilatın kapısı çalınır, gelen efsanevi kan emici Kont Dracula'dır.'' Aaron Schneider'ın yönettiği ve Robert Duvall, Bill Murray, Sissy Spacek ile Lucas Black'ın oynadığı ''Büyük Sır (Get Low)'' filmi, ormanda yaşayan Felix Bush'un hikayesini konu alıyor. Filmin konusu şöyle: ''Ormanda tek başına yaşayan Felix Bush'tan bütün kasaba halkı yıllardan beri uzak durmuş, ondan korkmuştur. Gözü dönmüş bir katil ve cani olduğuna dair hikayeler anlatılan Felix, günlerden bir gün, elinde tüfeği ve bir tomar parayla kasabaya iner ve henüz hayattayken kendi cenaze törenini düzenlemek istediğini söyler. Cenaze levazımatçısı Frank ve çırağı Buddy, kısa sürede Felix'in asıl amacını öğrenir.'' Julie Bertucelli'nin yönettiği ve Charlotte Gainsbourg, Morgana Davies, Marton Csokas ile Christian Byers'ın oynadığı ''Ağaç (Larbre - The Tree)'' filmi, fantastik konusuyla izleyicilerle buluşacak. Eşini kaybeden Dawn ile çocuklarının dramını anlatan filmin konusu şöyle: ''Dawn, eşini kaybettikten sonra çocukları ile baş başa kalmıştır. Küçük kızı, babasının ruhunun bahçelerindeki ağaçta yaşadığını ilk söylediğinde bunu çocukça bir şaka olarak kabul eder. Bu olay, giderek aile içinde kabul görür. Bir süre sonra tüm çocuklar babaları ile konuşmaya başlar. Dawn da hayatın hayal kırıklıklarından sonra çocukları gibi davranmaya başlar.'' Felix Van Groeningen'in yönettiği ve Kenneth Vanbaeden, Valentijn Dhaenens, Koen De Graeve ile Wouter Hendrickx'in oynadığı ''Çölde Kutup Ayısı (The Misfortunates)'' filmi, alışılmadık sahneleriyle beyaz perdeye yansıyor. Oscar'a Belçika'dan aday olan ve 29. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde ''Altın Lale Uluslararası Yarışma Ödülü''nü kazanan filmin konusu şöyle: ''Küçük bir kasabada babası ve 3 amcasıyla yaşayan 13 yaşındaki Gunther, baba evinde her gün, fazlaca alkol, kadın, uygunsuz durum ve aylaklıkla karşı karşıya kalır. Görünüşe göre o da gelecekte aynı kaderi paylaşacaktır. Acaba bu talihsizlikten kurtulmayı başarabilecek mi?'' Eric Brevig'in yönettiği ve Anna Faris, Justin Timberlake, Christine Taylor ile Dan Aykroyd'un seslendirdiği animasyon filmi ''Ayı Yogi (Yogi Bear)'', 3 boyutlu animasyonuyla hayranlarının ilgisini çekecek. Macera dolu filmde, Jellystone Parkı'nın ziyaretçileri azalması nedeniyle Belediye Başkanı Brown, parkı kapatıp arazisini de satmayı planlamaktadır. İşin kötüsü Jellystone Parkı'nda yaşayan Ayı Yogi ve yakın dostu Boo Boo, ev olarak bildikleri bu parktan atılacaklardır. Yogi, hayatının en büyük sorunuyla karşı karşıyadır. Yogi, parkı kapanmaktan kurtarmak için Boo Boo ve korucu Smith ile güçlerini birleştirecek.