Günah çıkaran kadınla ilişkiye giren peder, 350 bin Euro 'sus payı' ödemiş

İtalya’nın Torino kentinde bir pederin, kiliseye sık sık günah çıkarmaya gelen bir kadına aşık olup, onunla 2 yıl boyunca ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin ortaya çıkmaması için toplam 350 bin Euro ‘sus’ payı ödediği belirlendi. İkilinin cinsel ilişki sırasında çekilmiş video görüntülerinin de olduğu öne sürülüyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Romanya asıllı 32 yaşındaki bir kadın ile ilk kez 4 yıl önce günah çıkarmaya gittiği Consolata Kilisesi’nin 80 yaşındaki pederinin aşk ilişkisi ülkede şaşkınlık yarattı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, günah çıkarma seanslarında her geçen gün daha çok özel konular konuşan kadın ile din adamı arasında 2 yıl önce bir yakınlaşma oldu. İkilinin sık sık kilisedeki kutsal eşyaların olduğu odada, kadının evinde ve hatta otomobilde bir araya gelip, cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Olay, pederin resmi makamlara başvurup, genç kadını ‘gasp’ yapmakla suçlamasıyla ortaya çıktı.

'Kasetlerini internete koyarım' tehdidi

Genç kadının aylardır pedere, "Bana para ver yoksa sevişirken çektiğim videoları internete koyarım" diye şantaj yaparak, hem kendisi hem de Romanya’daki ailesine göndermek için defalarca para aldığı ve bunun 350 bin Euro’yu bulduğu belirtildi.

Nakit, banka transferi ya da çek kesme yoluyla sevgilisine para aktaran peder ise bu kadar çok parayı vermesinin nedenini, "Baskı altındaydım ve tehdit ediliyordum" diye açıkladı. Genç kadın gözaltına alındı.