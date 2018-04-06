 GÜN MATBAACILIĞA DÜZENLENEN OPERASYONDA 20 KİŞİ TUTUKLANDI

*Operasyon anı polis kamerasında

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerinin PKK\'nın basın yayın faaliyetleri içinde olduğu gerekçesiyle Gün matbaacılığa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 20\'si tutuklandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet\' Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada \"PKK-KCK terör örgütünün basın ve yayın faaliyetleri içerisinde aktif rol alan ve kapatılan Özgür Gündem isimli gazete yerine basımı ve dağıtımı yapılan Özgürlükçü Demokrasi isimli gazete ile yine kapatılan Azadiya Welat isimli gazetenin basımı ve dağıtımının yapıldığı ayrıca terör örgütünün gençlik yapılanması DGİ adına basılan dergiler, terör örgütünün kırsal alanda ve şehir yapılanmasında ideolojik amaçlı derslerde okutulan kitap ve dergiler ile terör örgütünün propagandasının yapıldığı çok sayıda gazete ve derginin basım ve dağıtımının yapıldığı matbaa işveren, işçi, yönetici ve çalışanlarının yakalanmasına yönelik 28.03.2018 günü ilimiz 9 ilçede ve Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde ve matbaada yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 12 fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslardan 2\'si ifadelerinin ardından serbest kalırken 20 şüpheli şahıs 5.4.2018 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.\" denildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Polisin matbaaya düzenlediği operasyon polis kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde TEM özel tim ekiplerinin matbaaya girerek arama yapması bazı gazete, dergi ve broşürleri incelemesi yer alıyor. Arama yapılan adreslerden birinde bir silah ile şarjör bulunması yine kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Matbaaya girmesi

-Arama yapması

-Gazete,dergi ve broşür incelemesi

-Silah ve şarjör

-Detaylar