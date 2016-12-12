Gün gün 2016'daki bombalı saldırılar ve failleri

Türkiye, 2016 yılında 26 terör saldırısı ile sarsıldı. 2016 yılının ilk bombalı saldırısını IŞİD, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda düzenlerken, PKK da saldırılarını özellikle ağustos ayında artırdı. Saldırılarda çoğu polis 314 kişi hayatını kaybetti.

Al Jazeera Türk'ün derlemesine göre, gün gün 2016'daki saldırılar ve fâilleri şöyle:

12 Ocak 2016 – İstanbul, Sultanahmet

IŞİD’in İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki intihar saldırısında, 13 Alman turist hayatını kaybetti. Patlamada 11’i yabancı uyruklu 14 kişi de yaralandı.

14 Ocak 2016 – Diyarbakır, Çınar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, içinde polis lojmanının da bulunduğu Emniyet Müdürlüğü binasına PKK'lılar tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. İkisi bebek, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 6'sı polis, 8'i polis yakını olmak üzere 39 kişi de yaralandı.

17 Şubat 2016 - Ankara

Ankara’da Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına yönelik bombalı araç saldırısında aralarında sivillerin de olduğu 29 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 61 kişi de yaralandı. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu saldırının PKK’nın Suriye kolu YPG tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Ardından PKK bağlantılı TAK adlı örgüt eylemi üstlendi.

13 Mart 2016 – Ankara, Kızılay

Ankara Kızılay’da, Güvenpark yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı. PKK’nın düzenlediği saldırıda 37 kişi öldü, 71 kişi yaralandı.

19 Mart 2016 – İstanbul, İstiklâl Caddesi

İstanbul İstiklâl Caddesi’nde IŞİD üyesi saldırganın üzerindeki bombayı patlatması sonucu kendisi dâhil 5 kişi öldü. Saldırıda 37 kişi de yaralandı. Yaralananların 12’si yabancı uyrukluydu.

31 Mart 2016 - Diyarbakır

Diyarbakır Otogarı yakınlarında polis servisine yönelik bombalı saldırıda 7 polis şehit oldu. 13 polis ile 14 sivil yaralandı. Saldıryı PKK düzenledi.

27 Nisan 2016 - Bursa

Bursa, Ulu Camii yanında canlı bomba saldırısı sonucu saldırıyı gerçekleştiren bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Saldırıyı PKK bağlantılı TAK üstlendi. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Âlâ saldırganın 24 yaşındaki PKK üyesi Eser Çali olduğunu açıkladı.

1 Mayıs 2016 - Gaziantep

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı araçla saldırıda 2 polis şehit oldu, 19'u polis 23 kişi de yaralandı. Saldırının IŞİD bağlantılı olduğu açıklandı.

12 Mayıs 2016 - Diyarbakır

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında PKK'lılara ait bomba yüklü bir kamyonun patlaması sonucu 16 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

7 Haziran 2016 – İstanbul, Vezneciler

İstanbul Vezneciler'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Çevik kuvvet aracını hedef alan saldırıda 6 polis şehit oldu, 5 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 3'ü ağır 36 kişi de yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

8 Haziran 2016 – Mardin, Midyat

Mardin’in Midyat ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi polis dört kişi hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

28 Haziran 2016 - İstanbul

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda IŞİD mensubu olduğu belirtilen üç kişinin silahlı saldırısı sonucu 45 kişi hayatını kaybetti, 239 kişi de yaralandı.

1 Ağustos 2016 - Bingöl

Bingöl’de çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı midibüse yönelik bombalı saldırıda 7 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

10 Ağustos 2016 - Diyarbakır

Diyarbakır’da Mardin yolu üzerinde çevik kuvvete ait bir aracın yanında bomba yüklü aracın patlaması sonucu beş sivil hayatını kaybetti. 5’i polis 12 kişi de yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

10 Ağustos 2016 – Mardin, Kızıltepe

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park halindeki bomba yüklü araç, çevik kuvvet ekiplerini taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada bir polis ve iki sivil hayatını kaybetti. 5’i polis 30 kişi yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

16 Ağustos 2016 – Diyarbakır, Çınar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Bölge Trafik Müdürlüğü'ne PKK'lılar tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 5 polis memuru şehit oldu, biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2016 - Van

Van şehir merkezinde bulunan İki Nisan Polis Merkezi önüne park edilen bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2'si polis 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 20'si polis 72 kişi de yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

18 Ağustos 2016 - Elazığ

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne PKK'lıların düzenlediği bombalı araç saldırısında 5 güvenlik görevlisi şehit oldu, 217 kişi de yaralandı.

20 Ağustos 2016 - Gaziantep

Gaziantep’te bir kına gecesine yapılan intihar saldırısında 52 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı. Yetkililer saldırının arkasında IŞİD'in olduğunu açıkladı.

26 Ağustos 2016 – Şırnak, Cizre

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çevik kuvvet şube müdürlüğüne bombalı araç saldırısında 11 polis şehit oldu, 78 kişi de yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

12 Eylül 2016 - Van

PKK, Van şehir merkezinde Kurban Bayramı’nın ilk günü bombalı araçla saldırı düzenledi. AK Parti İl Başkanlığı önündeki polis noktasında meydana gelen patlamada 7'si ağır 53 kişi yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

6 Ekim 2016 – İstanbul, Yenibosna

İstanbul Yenibosna’da polis karakolu yakınına bırakılan motosiklette bulunan bombanın patlaması sonucu 10 kişi yaralandı. Güvenlik birimleri olaydan bir gün sonra Aksaray ilinde yakalanan PKK üyesi bir kişinin saldırının fâili olduğunu açıkladı.

4 Kasım 2016 – Diyarbakır, Bağlar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinin yer aldığı ek binası yakınlarında bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 2’si polis 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı hem IŞİD hem de PKK bağlantılı TAK üstlendi. Diyarbakır Valiliği saldırıyı PKK’nın gerçekleştirdiğini duyurdu.

24 Kasım 2016 – Adana

Adana Valiliği otoparkında bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Saldırıyı TAK adlı örgüt üstlendi.

10 Aralık 2016 – İstanbul

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena'nın önünde seyir halindeki bir araç patlatıldı. Bundan 45 saniye sonra da, hemen yakındaki Maçka Parkı'nda durdurulan bir kişi kendini patlattı.

Polisin hedef alındığı saldırılarda çoğu polis en az 38 kişi hayatını kaybetti. 150'den fazla kişi de yaralandı. Yetkililer saldırıların fâili olarak PKK’yı işaret etti.