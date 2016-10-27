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Yaşam

"Gümüşü boyayıp altın diye satıyorlar!"

Manisa Kuyumcular Derneği Başkanı, dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu

27 Ekim 2016 23:21

Manisa Kuyumcular Derneği Başkanı Hüseyin Hashacar, altın piyasasındaki sahtekarlık konusunda vatandaşları uyararak, özellikle gümüşün 22 ayar altına batırıldıktan sonra piyasada satılmak istendiğini vurguladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, altın piyasası yükselişe geçerken, sahte altın konusunda da kuyumcular uyarılarda bulundu. Manisa Kuyumcular Derneği Başkanı Hüseyin Hasacar, düşük ayarlı altınların piyasada çok gezindiğini belirterek, hem kuyumculara hem de vatandaşlara çağrıda bulundu. Manisa Kuyumcular Derneği Başkanı Hasacar, piyasada özellikle ayarları düşük olan bilezikler ile çeyreklerin 22 ayar altın gibi satılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Piyasada ayarı düşük bilezikler var. Mesela 18 ayar altın bir bilezik 22 ayar altın bilezikmiş gibi yapılıp, piyasada öyle satılıyor. Kimi kuyumcular da buna dikkat etmeden satın alıyor. Merdiven altı atölyeler de özellikle ayarı düşük çeyrek altınlar üretiliyor. Ancak şunu unutmayalım ki çeyrek altın ayarı 22 ayardır. Bu tür altınlara dikkat etmek gerekir" diye konuştu. 

Kuyumcular Derneği Başkanı Hasacar, sahtekarların farklı bir yöntem daha geliştirdiğini belirterek, gümüşü altına boyayıp özellikle kuyumculara satmaya çalıştığını öne sürdü. Hashacar, "Mesela gümüş bir bileziği 22 ayar altına batırarak, altın bir bilezik haline getiriyorlar. Dışardan baktığın zamanda altın bir bilezikmiş gibi geliyor. İyi bir kuyumcu altının gerçek olup olmadığını anlar. Ayrıca kuyumcularımız kadar vatandaşlarımız da bu konuda dikkatli olmalı" dedi. Kuyumcular Derneği Başkanı Hasacar, derneklerine üye 70 kuyumcuda sahte altın alışverişinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu konuda İl Emniyet Müdürlüğümüz ile koordineli çalışıyoruz. Ayrıca Manisa'ya gelen altın toptancılarına da sıkı denetim yapıyoruz. Üyelerimiz bir durumdan şüphelendiğinde vakit geçirmeden diğer üyeleri bilgilendiriyor. Ardından gerekli önlemler alınıyor. Ayrıca çalıntı altın konusunda da çalışmalarımız var. Şüphelendiğimiz hiçbir altını almıyoruz" diye konuştu. 

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