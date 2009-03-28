‘Gümüş’ten reyting rekoru

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Ödem’in paylaştığı 'Gümüş' dizisi bir rekora daha imza attı.



Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, geçen yıl televizyon izlemeye ayrılan zaman açısından rekor kırıldı. Araştırmada, Ortadoğu’da reyting rekorları kıran “Gümüş” dizisinin, televizyon yapımları içinde en sürpriz başarıya imza attığı da belirtildi.

Fransız medya reyting ajansının yaptığı araştırmaya göre, 2008 yılında dünya genelinde bir kişi günde ortalama 188 dakikasını televizyon karşısında geçirdi. Bu sürenin 2007 yılına göre 1 dakikalık bir artış gösterdiği ve bugüne kadarki en uzun TV izleme süresi olduğu belirtildi.



Daha çok TV izleniyor



Önceki yıla göre televizyon izlemeye ayrılan zamanın, en fazla Ortadoğu ülkelerinde arttığı, bu bölgede yaşayanların gün içinde ekran karşısında geçirdikleri sürenin 2007’ye göre 29 dakika artarak 2008’de 262 dakikaya ulaştığı belirlendi.

Kuzey Amerika’da da 2008’de, 2007’den ortalama 32 dakika daha fazla TV izlendi ve gün içinde TV’ye ayrılan zaman 272 dakikaya çıktı. Avrupa’da ise yalnızca 3 dakikalık bir artış görüldü. Avrupalılar geçen sene günde ortalama 217 dakika boyunca televizyon izledi.

Fransızlar önceki seneye göre 3 dakika, Almanlar da 1 dakika daha az TV izledi. Araştırmada, “2008’in en beklenmedik başarısının”, Ortadoğu’da çok popüler olan “Gümüş” dizisine ait olduğu belirtildi.



