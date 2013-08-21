Gümüşsuyu'nda 'Adalet Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

Gezi Parkı olaylarında yaşamını yitiren ve yaralananların suçlularının yargılanmaları için Antalya'dan 18 Temmuz Perşembe saat 24.00'de 'Adalet Yürüyüşü' başlatan gruba polis Gümüşsuyu'nda müdahalede etti.

Özgür Arslan ve İhsan Yalçın'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Gezi Parkı'na gitmek isteyen grubun önünü kesen polis dağılın uyarasında bulundu. Dolmabahçe'de yürüyüşe katılan BDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nünde aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişilik grup Gümüşsuyu'ndaki parkın içinde bulunan merdivenlerde oturma eylemine başladı. Bunun üzerine polisin sert müdahalesi karşılaşan grup dağıldı. Polis eylemcileri yaka paça uzaklaştırıken, Kürkçü de biber gazından etkilendi. Müdahale sırasında fenalık geçiren bir kişi ise Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin müdahalenin ardından gözaltı yapmadığı öğrenildi.

33 gün, 1100 kilometre

Kadir Canbek, Ulaş Çakar ve Canberk Apiş'in başladığı 1100 kilometrelik yürüyüş 33'üncü günde tamamladı. Kadir Canbek, Ulaş Çakar ve Canberk Apiş Antalya'dan başlayarak, yürüyerek sırasıyla Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nin ardından İstanbul ulaştı.



Ali ismail, Ethem ve Mehmet'e kırmızı karanfil

Yürüyüşçü gençler, yolculuk güzergahında Eskişehir'de Gezi olayları kapsamında hayatını kaybedenlerden Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü sokağa, Ankara Güven Park'ta Ethem Sarısülük'ün, Ümraniye'de de Mehmet Ayvalıtaş'ın hayatını kaybettiği yerlere kırmızı karanfiller bıraktı.



Berkin'i ziyaret



Bugün Ümraniye'de karanfil bıraktıktan sonra başından vurulan 16 yaşındaki Berkin Elvan'ı tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret eden yürüyüşçüler, saat 21.00'da Gezi Parkı'nda olmayı planlıyordu.