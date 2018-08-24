Gümüşsuyu Hastanesi için hizmete devam kararı

Önce göz hastanesine dönüştürülmek istenen, ardından parça parça taşındığı ortaya çıkan Tarihi Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’nin, 'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Ek Binası’ olarak hizmete devam etmesi kararı alındı.

Osmanlı padişahı Abdülmecid tarafından 1849 yılında topçu askerlerinin tedavileri için yaptırılan Gümüşsuyu Askeri Hastanesi, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası 669 ve 670 sayılı OHAL KHK’leri ile Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Ardından ‘Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Ek Binası’ adı altında içindeki personelle beraber hizmete devam etti.

Tarihi bina, geçen yıl Beyoğlu Göz Hastanesi’ne verilmek istendi. Konu CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından TBMM gündemine taşındı ve hem oluşan kamuoyu baskısı hem de binanın yeterli olmaması sebebiyle vazgeçildi.

Geçen ay ise, hastanenin acilinin hizmet vermeyi durdurduğu, ameliyathanesinin başka bir yere taşındığı ve tarihi binanın boşaltılacağı ortaya çıktı. Hastane ve tarihi bina ile ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) ile Mimarlar Odası duruma tepki verdi, CHP’li Bakan ise konuyu tekrar Meclis gündemine taşıdı.

Tarihi Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’nin ‘Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Ek Binası’ olarak hizmete devam etmesi kararı alındı.

Branşlaşma veya tasfiye kabul edilemez: Gözümüz kulağımız burada

Tarihi hastanesinin branşlaştırılması ya da tasfiyesinin kabul edilemeyeceğini belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, şunları kaydetti:

“Gümüşsuyu, sağlıkçı kadrosuyla sağlık kurulu raporlarında nerdeyse sıfır hatayla hizmet veren çok önemli tarihi bir hastane. 1849 yılından bu yana askeri hastane olarak hizmet veren Gümüşsuyu Askeri Hastanesinin konumu ve binasının tarihi çok kıymetli. İki yıldır uğraşıyorlar, bir şekilde bu binayı boşaltmak istiyorlar. Ancak kamuoyu baskısıyla bir şekilde engelliyoruz. Hastanenin, çalışanlarıyla beraber hizmete devam edecek olmasından mutluluk duydum. Böylesine merkezi bir yerde hizmet veren tarihi öneme sahip bir hastanenin branşlaştırılması da tasfiyesi de kabul edilemez. Tarihi hastanenin ve binanın akıbetini takip etmeye devam edeceğiz. Gözümüz ve kulağımız burada."