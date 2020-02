Gümüşlük'te çöplük eylemi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)-BODRUM\'un tatil cenneti Gümüşlük Mahallesi\'ndeki vahşi depolama çöplük alanının kaldırılması için vatandaşlar eylem yaptı. Dövizler taşıyan grup, çöplüğün insan sağlığını tehdit eder seviyeye geldiğini vurgulayarak, en kısa zamanda kaldırılmasını istedi.

Gümüşlük Forumu ve Gümüşlük Çevre Derneği öncülüğünde vatandaşlar, öğle saatlerinde \'Temiz havada zehirlenmek istemiyoruz- Çöplük kaldırılsın\' eylemi düzenledi. Dernek Başkanı İbrahim Hakkı Zıh ile birlikte yaklaşık 45 kişi, eyleme ellerinde dövizlerle katıldı. Başlarına kır çiçekleri takarak gelen eylemciler, ellerinde \'Yaşanabilir kentler istiyoruz\', \'Gümüşlük çöplüğü kaldırılsın\', \'Peksimet çöplüğü kaldırılsın\', \'Çöp atma doğaya sahip çık\', \'Çöpleri ayır, dönüşüme katıl\' ve \'Temiz insan, temiz çevre ve yaşanabilir bir Bodrum istiyoruz\' döviz ve pankartlar taşıdı. Gümüşlük Forum Üyesi Ramazan Tatar, yaklaşık 30 yıldır çöplerin bu bölgede vahşi depolama ile biriktirildiğini, atılan tüm atıkların üzerinin toprak ile örtüldüğünü belirterek, Gümüşlük, Dereköy, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis\'teki tüm yeraltı kaynaklarının kullanılamaz hale geldiğini ileri sürdü. Tatar, \"Yaz aylarında sık sık, hemen her hafta çıkan yangınlar nedeniyle Gümüşlük ve Turgutreis\'te yaşayanlar, günlerce zehir solumak zorunda kalıyor. Bu manzara bırakın bir tatil beldesini, insanın, canlının olduğu hiçbir yere yakışmıyor. Yetkililerden bir an önce önlem alınmasını ve buraya artık çöp dökülmesinin yasaklanmasını, buranın kaldırılmasını talep ediyoruz. Çeşitli platformlarda bu dileğimizi yıllardır ilettik, ama kimse ciddiye almadı\" dedi.

\"BU İLKELLİK BODRUM\'A YAKIŞMIYOR\"

Gümüşlük Forumu ve Gümüşlük Çevre Derneği Hakkı Zırh ise çöplükte ilkel usullerle ayrıştırma yapmaya çalışan insanların da hiçbir güvenceleri olmadığını, sağlıksız koşullarda çöpleri ayrıştırmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Tamamen çöplüğün içinde yaşamlarına devam etmektedirler. Çöplükte çıkan yangınların sönmesi de problem olduğundan, günlerce için için yanmaya bırakılmakta. Soluması tehlikeli olan metangazı salınımı nedeniyle bölgede oturanlar tehlike altında kalmakta. Esen rüzgarla bölgedeki binlerce insan, bu solunumu yaparak tehlike altında kalmakta. Bu çöplüğün bir an önce Bodrum\'a yakışır bir biçimde ele alınması ve çöplerin yerleşim yerlerine uzak bölgelere taşınması gerekir. Mumcular Mahallesi\'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan modern katı atık tesisi durduruldu, Çevre Bakanlığı yeni bir yer de göstermedi. Bodrum, yaz aylarında çöplük alanlarında çıkan yangınlar nedeniyle günlerce, haftalarca zehir solumak zorunda kalıyor. Bunu yerli ve yabancı turistler de görüyor. Bu çağ dışı manzarayı ortadan kaldırmak için tüm ilgili ve yetkilileri göreve çağırıyoruz.\"

Yaklaşık yarım saat çöplük alanında duran ve inceleme yapan platform ve dernek üyeleri, daha sonra alandan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI