Gümüşlük'te 22 bin liraya sahil!

T24- Gümüşlük'te 22 bin liraya kullanım hakkını aldığı sahili tel örgüyle çeviren site yönetimi, 'İskele, şezlong, duş koyduk. Parasını ödeyen sahile girer. Aksi mümkün değil. İsteyen denize girsin ama sahili kullanmasın' diyor.



Gümüşlük’te 1 kilometrelik sahili yıllık 22 bin lira kullanım hakkı ödeyerek kiralayan site yönetimi, araziyi telle çevirdi. Kapıya çeşitli dillerde ‘Üye olmayan giremez’ uyarısı asan site yönetimi, komşu sitelerde yaşayanlarca protesto ediliyor.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Bodrum’un Gümüşlük beldesindeki Çukurbük Koyu, Mal Müdürlüğü tarafından Gümüşlük Belediyesi’ne kiralanmıştı. Gümsan Tatil Sitesi, yıllık 22 bin lira ecrimisil ödeyerek sahilin 1 kilometrelik bölümünün kullanım hakkını belediyeden aldı. Site yönetimi sahile mendirek, iskele ve plaj yapan site yönetimi, sahile giden yolları kapatıp etrafını telle çevirdi.



Sahilin kapatılmasının ardından Kardak Evleri, Ayyıldız Sitesi, Yeni Villa Kent, Karya Evleri, Moonlight Evleri, Eczacıbaşı Tatil Sitesi ve Mavi Rüya Tatil Sitesi sakinleri ile Gümsan site yönetimi arasında gerginlikler, zaman zaman karakolda biten kavgalar yaşanmaya başladı.

Üç yıldır sahili kullanamadıklarını söyleyen komşular, son olarak ‘Kamuya Açık Yerler Kapatılamaz’, ‘Denizimi İstiyorum’ ve ‘Gümsan Krallığı’na Son’ yazılı dövizlerle Bodrum-Gümüşlük Karayolu’nda eylem yaptı.



Grup adına açıklama yapan Mavi Rüya Tatil Sitesi yöneticisi Birtan Asil, denize girebilmek için Gümsan Tatil Sitesi’ne ‘Sahil Kullanım Bedeli’ adı altında makbuz karşılığı, yıllık 250-500 TL yasa dışı bir bedel ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Belediye, Kaymakamlık ve Valiliğe defalarca dilekçe verdiklerini anlatan Asil, “Kaymakamlıktan gelen yazıda sahili kullanabileceğimiz yazsa da bu mümkün olmuyor” diye isyan etti. Açıklamanın ardından sahile inmek isteyen grup ile Gümsan Sitesi’nin yönetimi ve güvenlikçileri arasında tartışmalar yaşandı.



Gümsan Tatil Sitesi Yöneticisi Mehmet Alpaslan’a göre eylemcilerin tepkisi haksız: “Diğer site sakinleri sahilde yaptığımız düzenleme, iskele, şezlong ve duşlardan yararlanmak istiyor. Biz de kendi üyelerimiz gibi kullanım ücreti ödemelerini talep ediyoruz. Parayı ödeyen sahili kullanabiliyor. Aksi takdirde oradan denize girmeleri mümkün değil. İsteyen gelsin sahili kullanmadan denize girsin. Ayrıca, kapattığımız iddia edilen yollar, sitemizin tapulu alanı. Belediye, bu sıkıntıyı aşmak için başka imarlı yollar açtı. Ancak, fazla yürümeden sahile inmek için sitemizin yolunu kullanmak istiyorlar. Zaten bu tartışmalarla ilgili açılan davalar da sürüyor.”

Gümüşlük Belediye Başkanı DP’li Mehmet Tire’ye göre de tartışmalar ‘yersiz’: “Sahili site yönetimine kiraladık. Şezlongları, duşları, tuvaleti kullandırmamaları normal. Ama devletin tasarrufu altındaki sahilden denize girişi yasaklamaları söz konusu olamaz. Böyle bir şey varsa bize belediyeye bildirsinler gerekli uyarıyı yapıp tedbirleri alalım. Bazı vatandaşlar ve site yöneticileri alınan meclis kararlarından habersiz olmaları nedeniyle tartışmalar yaşanıyor olabilir.”



Anayasa MADDE 43. Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.