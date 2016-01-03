Gümüşlükspor'un şampiyonluğunu kutlayan Nejat İşler'in başı yarıldı

Ünlü oyuncu Nejat İşler’in başkanı olduğu Gümüşlükspor, amatör ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Şampiyonluk sevincini futbolcularıyla kutlamak için sahaya girmek isterken ayağı eşiğe takılan İşler, başını demir kapının yanına çarptı. Alnı kanamaya başlayan İşler, buna rağmen coşkuya ortak oldu, daha sonra tedavisini yaptırdı.

Ünlü dizi ve sinema oyuncu Nejat İşler’in başkanı olduğu Muğla 1. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden Gümüşlükspor, bugün sahasında, 5 puan önünde olduğu Turgutreisspor’u ağırladı. Nejat İşler ile kulübün yönetim kurulu üyelerinin tamamının izlediği maçın ilk yarısında gelen golle öne geçen Gümüşlükspor, tribünleri coşturdu. İkinci yarının başlarında bir oyuncusu kırmızı kart görmesine rağmen maçı gol yemeden bitirerek sahadan galip ayrılan Gümüşlükspor, ligin bitimine iki hafta kala 31 puan toplayarak şampiyonluğu garantiledi.

Maç boyunca heyecandan yerinde duramayan Gümüşlükspor Kulübü Başkanı Nejet İşler, bitiş düdüğü ile birlikte şampiyonluğu ve galibiyeti futbolcularıyla birlikte kutlamak için sahaya girmek isterken ayağı demir kapının eşiğine takıldı. Sendeleyip, başını kapının yan demirine çarpan İşler, bir anda kanlar içinde kaldı. Buna rağmen koşarak teknik heyetle birlikte oyuncuların yanına giden İşler, sevgi yumağı oluşturup, ‘Rakı, balık, şampiyon Gümüşlük’ sloganı attı. Taraftarlar da şampiyonluğu tribünlerde meşaleler yakarak kutladı.

‘Sözümü tuttum, şampiyon yaptım’

Kutlamanın ardından ambulansa götürülen İşler’in alnında çarpmaya bağlı açılma olduğu belirlendi. İşler, dikiş atılmasını kabul etmeyip, pansuman yapılıp, tampon yapıştırılmasının ardından tekrar sahaya oyuncularının yanına döndü. İşler, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Sezon başında verdiğim sözü ligin bitimine iki hafta kalmasına rağmen tutarak takımı şampiyon yaptım. Bundan sonra hedefte daha büyük başarılar var. Şampiyon olduk, duygularım daha nasıl olsun” dedi. İşler, daha sonra kapsamlı olarak tedavisini yaptırmak üzere hastaneye gitti.