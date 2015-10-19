Gümüşlükspor 5-1 yendi, Nejat İşler böyle sevindi

Oyuncu Nejat İşler'in başkanlığını yaptığı Gümüşlükspor'un Milas Gençlikspor oynadığı, 5-1'lik galibiyeti, sanatçıya büyük sevinç yaşattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaşamının büyük bir kısmını Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde sürdüren oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurulda izlemekten büyük keyif aldığı 1. Amatör Küme'deki Gümüşlükspor'un başkanlığına seçilmişti.



Nejat İşler, başkan olduktan sonraki ilk maçını taraftarlarla birlikte izledi. Gümüşlükspor sahasında oynanan Gümüşlükspor-Milas Gençlikspor maçı, Nejat İşler başta olmak üzere taraftarlara heyecan yaşattı. Maçı, Gümüşlükspor 5-1 kazandı.



Maçın ardından takımını tebrik eden Nejat İşler, sevincini futbolcularla paylaştı. Futbolculara tek tek sarılan İşler, soyunma odasında tezahüratlara ortak oldu. Futbolcuların "büyük başkan buraya" diye seslenmesi üzerine futbolcuların arasına giren İşler'in oldukça mutlu olduğu gözlendi.



Gümüşlükspor Futbol Şube Sorumlusu Cenk Özakın, futbolcuların güzel bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.



Nejat İşler'in başkan seçildikten sonraki ilk maçı olduğunu ifade eden Özakın, "Uzun zamandır çalışıyorduk, mutluyuz. İnşallah bu galibiyetin devamı gelecek. Nejat İşler de büyük fedakarlık gösteriyor. Bize de çok güzel olanaklar sağlıyor" diye konuştu.