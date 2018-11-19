Gümüşhanespor'dan sağduyu çağrısı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE (DHA) -



TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü\'nün başkanı Kurban Karagöz, dün oynanan ve 2-2 biten Ankara Demirspor maçının ardından saha dışında yaşanan olaylara ilişkin, hem taraftarları hem de emniyet görevlilerini sağduyulu davranmaya çağırdı.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde basın açıklaması yapan Karagöz, maç ve maç sonrası hiç istemedikleri bireysel olaylar neticesinde ‘Gümüşhane’de infial’ şeklinde kamuoyuna yansıtılan konunun abartıldığı kadar olmadığını söyledi.

Başkan Karagöz, “Bundan sonraki süreçte polisler daha dikkatli, daha düzenli, olaylara daha sağduyulu yaklaşmalı. Seyirciler de hem kulübe daha fazla sahip çıkmalı, ayrıca statta da birbirlerine sahip çıkmalı. Ama bunu bir olay olduktan sonra değil de olay olmadan kötü netice, kötü eylem olmadan yapmalarını bekliyorum. Kulübümüzün ceza alması hiç kimsenin hoşuna gitmez. Taraftar grubunun tribünleri terk etmesi yanlış olur. Bu kulüp onların. Kime bırakıp ta gidiyorlar. Gümüşhanespor seyircisiz olamaz. Böyle bir karar almışlarsa bence yanlış bir karadır. O zaman bizde bırakıp gidelim” dedi.

\"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

Gümüşhanespor olarak sportif başarıda bu yıl istediklerini henüz elde edemediklerini ve böyle olunca da seyircilerde bir mutsuzluk algısı oluştuğunu vurgulayan Karagöz, “Bunun sorumluluğu bizlerindir. Seyircimiz her maçı yenmemizi ve mutlu olmayı ister. Yapacak bir şey yok. Yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularımız elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Düzeleceğine inanıyoruz. Fikstür ve puan durumu olarak çok iyi yerde de çok kötü yerde de değiliz” diye konuştu.

Gümüşhanespor’un 3 yıldır Türkiye’de final oynamış ve spor kamuoyunun gündemine oturmuş bir kulüp olduğunu hatırlatan Karagöz, şöyle konuştu:

\"Stat içinde maç boyunca seyircimizin çok da basına yansıyacak, ya da ceza alacak fevri hareketi yok. Karşı takımın futbolcularının bazı nahoş hareketi oldu. Buna ben de şahidim. Bu hareket seyircimizin de tepkisini çekti. Maç bitti. Kalabalığın yüzde 95’i stadı terk ettikten sonra rakip soyunma odasına veya rakibin futbolcusuna, hakeme ya da gözlemcilere yani bu maçın oynanmasını sağlayan unsurların herhangi birisine hiçkimsenin fiili veya sözlü bir hareketi olmamıştır. Polislerimiz de itidalli bir şekilde görevlerini yaptı. Hiç kimseye darp olmadı. Ama olayın son haddinde nasıl olduğunu anlamadığımız bir anda belki 1 dakikalık neticede seyircimize darp oldu. Polisin mukavemetiyle karşılaştılar. Hatta birisi bayıldı, birinin parmağı kırıldı, başka bir arkadaşımızın yüzüne jop isabet ettiği söylendi.”

\"SEYİRCİMİZİN ARKASINDAYIZ\"

Gümüşhanespor olarak seyircileriyle var olduklarını vurgulayan Başkan Karagöz, “Biz bir topluluğuz. Gümüşhanespor seyircisinin olmadığı bir yerde skorun neticesinin ne olduğu sadece kâğıtlara yazılır, gönüllere yazılmaz. Biz her seyircimizin arkasındayız, yanındayız ama seyircimiz de mutlaka kurallara uymalı, devletimizin, Futbol Federasyonun, bizlerin ve ahlakın koyduğu kuralara uymalı. Birisine söyleyeceğiniz kötü söz ne sizi yüceltir ne de kulübümüzü yüceltir” dedi.

\'KEŞKE BÖYLE BİR EMRİ VERMESEYDİ\'

Olayların sosyal medyada çok abartıldığını, hiç duymadan, olayları bilmeden fena olaylarmış gibi abartıldığını aktaran Karagöz, “Bir daha Gümüşhanespor bu tür olaylarla asla anılmayacaktır. Anılmasını da hiç tasvip etmiyoruz. Genç kardeşlerimizin de sorunları varsa, söyleyemediği sorunları varsa statta söylemesinler gelsin benim şahsıma istedikleri yerde söylesinler. Konuşabiliriz, tartışabiliriz. Sonuçta birlikte hareket edeceğiz. Bu kent hepimizin ve Gümüşhanespor hepimizin ortak değeridir. \'Olaylar böyle oldu\' diye \'ben maça gelmem ya da ben maçı seyretmem\' demek yanlıştır. Gümüşhanespor’a bundan sonra daha fazla sahip çıkılacağına inanıyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.

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