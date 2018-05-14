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Spor

Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor: 2-0

Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, (DHA) STAT: Yeni Şehir HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Cumhur Altay (xx), Önder Yılmaz (xx) GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay (xxx) - Salih Zafer Kurşunlu (xxx), Fırat Arıkan (xxx), Ziya Şakar (xxx), Furkan Yaman (xxx), Musa

14 Mayıs 2018 21:32

Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, (DHA)

STAT: Yeni Şehir
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Cumhur Altay (xx), Önder Yılmaz (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay (xxx) - Salih Zafer Kurşunlu (xxx), Fırat Arıkan (xxx), Ziya Şakar (xxx), Furkan Yaman (xxx), Musa Sinan Yılmazer (xxx), Serhat Mermer (xxx)(Dk. 75 Yiğitcan Gölboyu  xx), Benjamin Fuchs (xxx), Muharrem Doğan (xx), Zahit Fındık (xx)(Dk. 46 Kağan Söylemezgiller xx), Melih Gökçek (x)(Dk. 26 Oktay Delibalta xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci (xx) - Şaban Özel (xx), Hüseyin Kala (xx), Mehmet Taşcı (xx), Mehmet Albayrak (xx), Feridun Kıroğlu (xx)(Dk. 46 Sercan Kaya xx), Halil Köçer (xx), Fevzi Özkan (xx), Muhammed Gönülaçar (xx)(Dk. 46 Oğuzhan Türk xx), İzzet Yıldırım (xx), Bahadır Öztürk (xx)
GOLLER: Dk.33 Fırat Arıkan, Dk.67 Oktay Delibalta (Gümüşhanespor)
SARI KARTLAR: Zahit Fındık, Muharrem Doğan, Hasan Hüseyin Akınay (Gümüşhanespor) - Halil Köçer, Feridun Kıroğlu, Şaban Özel (Şanlıurfaspor)

TFF 2’nci Lig play-off çeyrek finali rövanş karşılaşmasında Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Şanlıurfaspor’u 2-0 mağlup etti. İlk maç deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Gümüşhanespor, bu sonuçla yarı finale yükseldi.

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