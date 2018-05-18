Gümüşhanespor-Sakaryaspor: 1-4

GÜMÜŞHANE, (DHA)

STAT: Yeni Şehir

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay (xx) - Salih Zafer Kurşunlu (xx), Fırat Arıkan (xx), Ziya Şakar (xx), Musa Sinan Yılmazer (xx), Serhat Mermer (xx)(Dk.66 Dilaver Güçlü xx), Benjamin Fuchs (x)(Dk. 30 Taner Koç xx), Kağan Söylemezgiller (xx), Muharrem Doğan (xx), Zahit Fındık (xx)(Dk. 46 Furkan Yaman xx), Berk İsmail Ünsal (xx)

SAKARYASPOR: Ercüment Kafkasyalı(xxx) - Serdar Ümit Deniz (xxx), Ramazan Çevik (xxx)(Dk. 58 Cem Ekinci xx), Beykan Şimşek (xxx), Ferhat Yazgan (xxx), Cenk Kaplan (xxx), Karahan Yasir Subaşı (xxx), Talha Mayhoş (xxx)(Dk. 77 Yunus Emre Yalçın xx), Mahir Sağlık (xxx)(Dk. 82 Batuhan Karadeniz xx), Tufan Kelleci (xxx), Burak Bekaroğlu (xxx)

GOLLER: Dk. 14 ve Dk. 55 Mahir Sağlık, Dk. 87 Yunus Emre Yalçın, Dk. 90 Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor) - Dk. 53 Muharrem Doğan (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Ziya Şakar (Gümüşhanespor) - Burak Bekaroğlu, Serdar Ümit Deniz, Yunus Emre Yalçın (Sakaryaspor)

TFF 2’nci Lig play-off yarı finali ilk karşılaşmasında Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Sakaryaspor’a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Sakaryaspor’a galibiyeti getiren golleri 13 ve 54’üncü dakikada Mahir Sağlık, 86’ncı dakikada Yunus Emre Yalçın ile 90’ncı dakikada Batuhan Karadeniz kaydederken, Gümüşhanespor’un tek golü 53’üncü dakikada Muharrem Doğan’dan geldi.