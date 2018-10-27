Gümüşhanespor-Niğde Anadolu FK: 2-2

Sinan Uçar /Gümüşhane (DHA)
STAT: Yeni Şehir
HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx), Şeyhmus Baysal (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Mesut Balkan (xx) - Fırat Arıkan (xx)(Dk. 58 Fatih Kamacı xxx), Hüseyin Çolak (xx), Musa Sinan Yılmazer (x)(Dk. 21 Mehmet Menderes Önkuzu xx), Kadir Arı (xx), Tufan Kelleci (xx), Azad Kevin Odabaşı (xx), Murat Kayalı (xx), Faruk Öcal (xx)(Dk. 51 Serdar Ümit Deniz xx), Mehmet Cansın Çiçek (xx), Şahin Aygüneş (xxx)
NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar (xx) - Yusuf Yalçın Arslan (xx), Enis Durak (xxx), İsmail Güven (xx)(Dk. 82 Arda Hilmi Şengül x), Süleyman Güneş (xxx), Olcay Turhan (xx)(Dk. 76 Cabir Coşar x), Musa Caner Aktaş (xx)(Dk. 82 Mehmet Gürkan Öztürk x), Gökcan Gelmen (xx), Mert Çakar (xx), Alper Kadir Duruk (xx), Taner Yılmaz (xx)
GOLLER: Dk. 36 Enis Durak, Dk. 45 Süleyman Güneş (Niğde Anadolu Futbol Kulübü) - Dk. 65 Fatih Kamacı, Dk. 74 Şahin Aygüneş (Gümüşhanespor)
SARI KARTLAR: Azad Kevin Odabaşı, Fatih Kamacı, Tufan Kelleci (Gümüşhanespor) - Olcay Turhan, Mert Çakar, Gökcan Gelmen (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 10’uncu hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, evinde konuk ettiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.
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