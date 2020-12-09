Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı

MİSLİ.com 2’nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, saat 19:00 sıralarında Gümüşhanespor Tesislerinde meydana geldi. Tesislere gelen 2 kişi başkan Olgun’la görüşmek istedi. Makam odasına giren 2 kişi tartıştığı Olgun’a tabancayla ateş etti.

Olayda vücuduna kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olgun’un hayati tehlikesi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Şüpheli yakalandı

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan İ. K. yakalandı.

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayı sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, görgü tanıkları ifadesine göre şüphelinin İ. K. olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheli saldırıda kullandığı tabanca ile birlikte Yukarı Alıçlı köyü civarında yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın sorgusu sürüyor.

DHA