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Spor

Gümüşhanespor - Utaş Uşakspor:1-1

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) STAT: Yeni Şehir HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xxx), Sinan Bilen (xxx) GÜMÜŞHANESPOR: Mesut Balkan (xx), Muharrem Doğan (xx), Fırat Arıkan (xx), Hüseyin Çolak (xx), Kadir Arı (xx) (Dk

07 Ekim 2018 20:52

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)

STAT: Yeni Şehir
HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xxx), Sinan Bilen (xxx)
GÜMÜŞHANESPOR: Mesut Balkan (xx), Muharrem Doğan (xx), Fırat Arıkan (xx), Hüseyin Çolak (xx), Kadir Arı (xx) (Dk. 62 Musa Sinan Yılmazer x), Tufan Kelleci (xx), Azad Kevin Odabaşı (xx), Fatih Kamacı (xx) (Dk. 46 Murat Kayalı xx), Oğuz Özden (xx), Faruk Öcal (xx), Şahin Aygüneş (xx) (Dk. 47 Yunus Emre Yalçın x).
UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş: Ersin Aydın (xx), Kerem Çağatay (xx), Murat Gürbüzerol (xx), Nurettin Çağlar (xx) (Dk. 77 Ekrem Sütçü x), Oğuzhan Kayar (xx) (Dk. 88 Özgen Erdem), Caner Solmaz (xx), Tayfur Emre Yılmaz (xx), Nuri Melih Mursal (xx), Muhammet Rıdvan Özdemir (xx) (Dk. 70 Oğuzhan Yıldırım x), Semih Beyaz (xx), Hikmet Balioğlu (xx)
GOLLER: Dk.70 Faruk Öcal (Gümüşhanespor), Dk. 33 Nuri Melih Mursal (Utaş Uşakspor A.Ş)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 6’ncı hafta mücadelesinde Gümüşhanespor sahasında konuk ettiği Utaş Uşakspor A.Ş ile 1-1 berabere kaldı.

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