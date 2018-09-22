Gümüşhanespor - Sarıyer: 3-3

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)

STAT: Yeni Şehir

HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Serdar Soydan (xx), Abdülhamit Söyler (xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay (xx), Muharrem Doğan (xx), Fırat Arıkan (xxx), Yusuf Kılıç (xx), Serdar Ümit Deniz (xx)(Dk.86 Fatih Kamacı xx), Hüseyin Çolak (xx), Kadir Arı (xxxx), Burak Demireğen (xx), Murat Kayalı (xx), Oğuz Özden (xx)(Dk. 79 Mehmet Cansın Çiçek x), Hüseyin Altuğ Taş (xx)(Dk.61 Mehmet Menderes Önkuzu x)

SARIYER: Ali Türkan (xx), Feyyaz Belen (xx), Yaser Yıldız (xxx), Nuri Fatih Aydın (xx)(Dk.90+3 Kerem Çalışkan), Alim Harlak (xx)(Dk. 58 Ali Kuçik xxx), Özgür Çelik (xx), Abdullah Karmil (xx), Hüseyin Bak (xx), Ozan Solak (xx), Adem Koçak (xx), Bertul Kocabaş (xx)(Dk.58 Abdullah Topkara xxx)

GOLLER: Dk.3 ve 45 Kadir Arı, Dk.90 Fırat Arıkan (Gümüşhanespor), Dk. 69 Ali Kuçik, Dk.81 Yaser Yıldız, Dk. 90+2 Abdullah Topkara (Sarıyer)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Muharrem Doğan (Gümüşhanespor), Dk.90 Abdullah Karmil (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Fırat Arıkan, Hüseyin Çolak, Kadir Arı (Gümüşhanespor), Feyyaz Belen, Hüseyin Bak, (Sarıyer)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 4\'üncü hafta mücadelesinde Gümüşhanespor sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 3-3 berabere kaldı.

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