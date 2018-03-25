Gümüşhanespor - Pendikspor: 0 - 0

GÜMÜŞHANE,(DHA)

STAT: Yeni Şehir

HAKEMLER: Gökçen Öztürk, Hakan Karabalcık, Mehmet Gökhan Ceylan

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay (xxx) - Salih Zafer Kurşunlu (xx), Furkan Yaman (xx) (Dk. 56 Berk İsmail Ünsal (xx), Musa Sinan Yılmazer (xx), Serhat Mermer (xx), Benjamin Fuchs (xxx), Muharrem Doğan (xx), Mehmet Cansın Çiçek (xx), Melih Gökçek(xxx), Dilaver Güçlü(xx) (Dk. 78 Fırat Arıkan (x), Murat Kayalı xx (Dk. 53 Zahit Fındık (xx)

PENDİKSPOR: Emre Aydın (xxx) - Süheyl Çetin (xx), Berk Neziroğulları (xx), Mustafa Öztürk (xxx), Fatih Çerlek (xx) (Dk. 90 Bahadır Özkan (?), Yaser Hacımustafaoğlu xx (Dk. 90 Yasin Abdioğlu (?), Mehmet Alaeddinoğlu (xxx), Erdinç Pekgöz (xx), Erol Yükseker (xxx), Azad Filiz (xx), Okan Yıldız (xx)

SARI KARTLAR: Melih Gökçek (Gümüşhanespor) - Mustafa Öztürk, Berk Neziroğulları, Erol Yükseker, Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor)

KIRMIZI KART: Dk 87 Erol Yükseker (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'tun 28\'inci haftasunda Gümüşhanespor, sahasında Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Gümüşhanespor puanını 53\'e, Pendikspor ise 32\'ye yükseltti. Gümüşhanespor sahasında aldığı beraberliğin ardından zirveyi Altay\'a kaptırdı.

