Gümüşhanespor - Kahramanmaraşspor: 4-0

GÜMÜŞHANE, (DHA)

STAT: Yeni Şehir

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xxx), İlker Ayten (xxx), Ogün Kamacı (xxx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xxx), Recep (xx), Salih Zafer (xxx), Taner (xxx), Mehmet Cansın (xx)(Dk.53 Benjamin x), Serhat (xxx), Kağan Söylemezgiller(xx)(Dk.45 Ziya xx), Muharrem (x)(Dk.39 Oktay xxx), Zahit (xxx), Berk İsmail (xxx), Furkan (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (x), Aytürk Halil (x)(Dk.55 Evren x), Cemal (xx), Ramiz (xx), Bilal (xx), Emin (x)(Dk.55 Hakan x), Ramazan (xx), Eser (xx), Devrim (xx), Okan (x)(Dk.74 Burak x), Yakup Ramazan (xx)

GOLLER: Dk.9 Salih Zafer, Dk.10 Berk İsmail, Dk.33 Furkan, Dk.47 Oktay (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Aytürk Halil, Ramazan (Kahramanmaraşspor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 31’inci hafta karşılaşmasında Gümüşhanespor, sahasında Kahramanmaraşspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Salih Zafer, 10’uncu dakikada Berk İsmail, 33’üncü dakikada Furkan ve 47’nci dakikada Oktay kaydetti. Gümüşhanespor bu sonuçla ligde liderliğini sürdürdü.