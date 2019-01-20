Gümüşhanespor - Bayrampaşa: 0-1

Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE (DHA)

STAT: Yeni Şehir

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Mehmet Akıncık (xx), Çağlar Öztürk (xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xx) - Muharrem (xx), Menderes (xx), Musa (xx), Kadir (xx), Ahmet (xx), Azad (xx), Murat (xx) (Dk. 56 Altuğ xx), Burak (xx) (Dk. 79 Hasan xx), Sancar (xx) (Dk. 56 Tugay xx), Cansın (xx)

BAYRAMPAŞA: Veysel (xx), Güray (xx), Gürcan (xx), İbrahim (xx), Tufan (xx) (Dk. 70 Tahir xx), Evren (xx), Gökay (xx) (Dk. 90 Ömer (?), Semih (xx), Hamit (xx) (Dk. 85 Ardahan (?), Fatih (xx), Ali (xx)

GOL: Dk. 16 Güray Fırat (Bayrampaşa)

SARI KARTLAR: Burak Sarı, Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor) - Güray Fırat, Veysel Sapan (Bayrampaşa)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 18\'inci haftasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Bayrampaşa’ya 1-0 mağlup oldu.

TARAFTARLAR İNŞAATTAN DESTEKLEDİ

Gümüşhanespor - Ankara Demirspor müsabakası sonunda yaşanan olaylar nedeniyle 6222 Sayılı kanun gereği seyirden yasaklanma cezası alan Gümüşhanesporlu taraftarlar, kırmızı beyazlı ekibin sahasında Bayrampaşa ile oynadığı maçta takımlarını stadyumun civarında bulunan inşaattan desteklediler.

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