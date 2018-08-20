Gümüşhaneli tasarımcıdan pestil ve kömeli gelinlik

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE’de tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, hazırladığı özel tasarımlı gelinliği kentin simgesi olan pestil ve köme ile süsledi.

Tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, kentte gelinlik satış mağazası açtı. Gelinliğin yanı sıra abiye ve özel tasarımlı elbiseler diken Parlak, ilginç bir gelinlik tasarladı. Parlak, hazırladığı gelinliği pestil ve köme ile süsledi. Titiz bir çalışma yürüten tasarımcı Parlak, gelinliği 10 günde hazırladı. Gelinlik, kentte bu yıl 10\'uncusu düzenlenen Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği\'nde manken Esra Akaydın tarafından sergilendi.

Pestil ve kömenin kentin simgesi olduğunu anlatan tasarımcı Ayşegül Öznür Parlak, “Özel tasarladığım gelinliği pestil ve köme ile süsledim. Görenlerin ilgisini çekiyor. Pestil ve kömeyi önce kumaş sananlar oluyor. Güzel tepkiler aldım” dedi.

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