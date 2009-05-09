Gümüşhane'de yol çöktü

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, 3 köye ulaşımı sağlayan yol, meydana gelen çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı.



Torul Kaymakamı Şafak Gürçam ilçeye bağlı Yeşilköy, Aksüt ve Tokçam köylerine ulaşım sağlayan grup yolunda yaklaşık 20 santimetrelik çökme meydana geldiğini söyledi.



Yolu, yaşanabilecek herhangi bir heyelan tehlikesine karşı ulaşıma kapattıklarını belirten Gürçam, "Yolda meydana gelen çökme konusunda ilgili kurumları bilgilendirdik. Yol, jandarma ekipleri tarafından gerekli uyarı araçları da kullanılarak trafiğe kapatıldı" dedi.



Kaymakam Şafak Gürçam, köylerle ulaşımın eski yoldan sağlandığını kaydetti.

