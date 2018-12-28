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Gümüşhane'de yayla evleri didik didik aranıyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de, terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı

28 Aralık 2018 17:55

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de, terör örgütü PKK\'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyardı bulundu.
Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin kış üstlenmesine fırsat verilmiyor.

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