-GÜMÜŞHANE'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ GÜMÜŞHANE (A.A) - 22.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Gümüşhane bir değişim, bir dönüşümü yaşıyor. KÖYDES projesi bizim dönemimizin farklı ve patenti, her şeyi bize ait olan proje'' dedi. Başbakan Erdoğan, madencilik tesisi ve 23 kamu yatırımının toplu açılışı dolayısıyla Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi Gümüştaş Madencilik Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Gümüşhanelilerin kendilerini kucakladığını, onların da Gümüşhanelileri kucakladığını belirterek, ''Bu arada toplu açılış törenini Gümüştaş'ta yapalım arzu ettik. 23 ayrı tesisin resmi açılışını da Gümüştaş Madencilik ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu eserlerin, hizmetlerin, bugün Gümüşhane'de özellikle yeni bir sürece inşallah dinamizm teşkil etmesini temenni ediyorum. Açılış törenini gerçekleştirdiğimiz ve yakında üretime başlayacak burada beni çok mutlu eden, 170 kişinin burada istihdam ediliyor olması ve bunun yan diğer kuruluşlarla beraber 1000'i bulacağının veya bulduğunun müjdesini kendilerinden almış olmam'' diye konuştu. Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ise sadece Gümüşhane için değil, Türkiye için de önemli bir tesisin açılışını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında özkaynaklarımızın daha fazla kullanılması son derece önemli. Bu bağlamda madenlerimizin de katma değeri yüksek olarak değerlendirilmesi, büyük önem arz ediyor. Biz bu noktadan hareketle ortağımız Necati Kurmel Bey ile beraber Gümüştaş Madencilik'i kurduk ve yıllardır atıl durumda bulunan Gümüşhane ve Niğde bolkar madenlerini işletmeye açtık. İki ilimizde de hem cevher üretimi hem zenginleştirme tesisleri kurduk.'' Gümüşhaneli, Kelkitli bir aile olduklarını bildiren Yalçındağ, ''Buraya yaptığımız yatırımlardan da ayrı bir mutluluk duymaktayız. Bugüne kadar Doğan ailesi ve Doğan Grubu olarak 15 yatırımımız oldu burada. İlkokuldan meslek lisesine kadar, aş evinden spor tesisine kadar. Ayrıca bir çağrı merkezimiz bulunuyor. Doğan organik ürünlerinin üretildiği bir tesisimiz bulunuyor'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte toplu açılışını yaptığı tesis ve kurumlar şöyle: ''Gümüşhane Kültür Merkezi, KÖYDES projeleri içme suyu (164 adet), KÖYDES projeleri yol ve altyapı (405 adet), rehabilitasyon merkezi, Fen Lisesi 200 yataklı pansiyonu, Şehit Murat Kafkas İlköğretim Okulu, Şendere İlköğretim Okulu, Köse Çok Programlı İMKB Lisesi, 12 adet spor salonu, Gümüşhane Kale Tarım Köy İlköğretim Öğretim Okulu, Kürtün Atatürk İMKB Lisesi, Kürtün Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesi 112 adet lojmanı, Gümüşhane Üniversitesi 2 adet spor salonu, 11 kilometrelik Kelkit-Deredolu duble yolu, kırsal kalkınma yatırımları desteği (34 adet), Şiran 11 daireli üniversite lojmanı, Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu, Şiran 128 kişilik Mustafa Gül Yüksek Öğrenci Yurdu, Kelkit Hacı Şöhret Paşabeyoğlu Kültür Evi, Kürtün Meslek Yüksekokulu.''