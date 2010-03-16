Gümüşhane'de sır kemikler

T24 - Gümüşhane Aktutan Köyü'nde meydana gelen toprak kayması sonucu ortaya çıkan insan kemikleri ve kafatasları, tedirginliğe neden oldu.



Gümüşhane'ye 17 kilometre uzaklıktaki Aktutan Köyü Baş Mahallesi Mevkii'nde yol kenarında meydana gelen toprak kayması sonucu insan kemikleri ve kafatasları ortaya çıktı. Bölgede daha öncede yol genişletme çalışmaları sırasında 3 kafatası ve insan kemikleri bulunduğunu belirten mahalle sakinlerinden 62 yaşındaki Alaattin Uzun, “Bunları kimseye duyurmadan gömdük” dedi.



Büyüklerinden bu bölgede Ermeniler tarafından katliam yapıldığını duyduğunu belirten Uzun, “Bu yıl yol şevinde toprak kayması sonrası yeni kemik ve kafatası ortaya çıktı. Dedelerimiz, 1915 olaylarında Ermeni istilacılarından kaçıp gizlendiler. Ama burada toplu bir katliam vardı. Bunu atalarımızdan duyduk” dedi.

Kemiklerin bulunduğu bölgede bir mezarlık olmadığını, mahalle mezarlığının yaklaşık 800 metre aşağıda bulunduğunu söyleyen Uzun, şöyle konuştu:



“Müslümanlar'ın mezarlıkları, kemiklerin çıktığı bölgeden 800 metre aşağıda. Bu bölgede ne Müslüman, ne de gayri Müslimle're ait mezarlık yok. Bugüne kadar böyle bir mezarlığa denk gelmedik. Ben bu yıl köye geldiğimde kemik ve kafatasını iyice fark ettim. Bu kemiklerin araştırılmasını istiyorum.”







