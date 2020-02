Gümüşhane'de kuru fasulye hasadı başladı

Sinan UÇAR/KÖSE (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde, 2 bin 500 dönüm arazi üzerinde üretilen, bölgenin önemli gelir kaynakları arasında yer alan kuru fasulyede hasat dönemi başladı. Birçok evreden geçerek zahmetle üretilen ve \'şeker fasulyesi\' olarak da bilinen kuru fasulye için üretici, yeni hasat sezonun bereketli geçmesini bekliyor. Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, \"Son yıllarda kuru fasulye yetiştiriciliği artıyor. Baraj ve göletlerin seneye sulama kanalları ile birlikte hazır hale gelmesiyle Köse’de sulama anlamında sorun olmayacak. Kuru fasulye ile özdeşleşen bir Gümüşhane olabilir\" dedi.

İlçenin önemli gelir kaynaklarından olan kuru fasulyede hasat dönemi başladı. Tarlalarında hasat edilen fasulyeyi patoz işleminden geçiren üreticiler, yeni sezonun verimli geçmesini beklediklerini söyledi. Kuru fasulyenin daha profesyonel olarak hasadını gerçekleştirmek için patoza vurduklarını belirten üretici Habib Şen, \"Kuru fasulyenin ekimi, dikimi, sökümü, çapası da makinelerle yapılacağı için bu işin biraz daha kolay zahmetsiz olacağını düşünüyoruz. Lezzetinin yanında dayanıklılığı da söz konusu. Biz bunun denemesini yaptık. Bir poşet içerisinde camın önüne koyduğumuz fasulye 7 yıl boyunca bozulmadı. Bunu deneyini gerçekleştirdik.7 yıl bozulmadığını gördük. Yöremizin fasulyesi dayanıklı olduğu gibi çok da lezzetlidir\" dedi.

\'BÜYÜK GELİR KAPISI OLABİLİR\'

Kuru fasulye yetiştiriciliğinin çiftçi için büyük bir gelir kapısı olabileceğinin altını çizen Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün de, “Son yıllarda kuru fasulye yetiştiriciliği artıyor. Baraj ve göletlerin seneye sulama kanalları ile birlikte hazır hale gelmesiyle Köse’de sulama anlamında sorun olmayacak. Bunlarla birlikte Köse’nin en büyük gelir kaynağının ben kuru fasulye olacağına inanıyorum. Zahmeti zor ancak, 2-3 aylık bir süre sonrasında üreticiler yetiştirip satışa hazır hale getirebiliyorlar. Kuru fasulye için iyi pazar alanı da oluşabilirse, insanımız için iyi bir gelir kapısı da olacaktır. Kuru fasulye ile özdeşleşen bir Gümüşhane olabilir. Biz bunu gerçekleştirmek için üreticimize kooperatif kapsamında paketleme ünitesi kurduk\" diye konuştu.Kuru fasulyenin üreticiye çok kar getirebileceğine inandığını da kaydeden Aygün, kooperatif anlamında yapılabilecek girişimlere belediye olarak destek vereceklerini de söyledi.

\'FASULYEMİZ YOK SATIYOR\'

İlçede 40 yıldır lokantacılık yapan Necati Meral ise, kuru fasulyenin işletmelerinde ilgi gördüğünü belirterek, \"Kuru fasulyeyi akşamdan suya koyuyoruz. Bu fasulye Kelkit ve Köse’nin mahsulüdür kabuk atmaz. Bu fasulye şeker fasulyesi olarak da anılır. İsteyen bu yemeğe et ekleyebilir ancak biz yıllardır et tercih etmiyoruz. Et eklendiğinde lezzeti bozluyor. Fasulyemiz işletmemizde yok satıyor\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI