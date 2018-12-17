Gümüşhane'de kardan kapanan 50 köy yolu açıldı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE’nin yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 50 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kentte hafta sonu aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, merkez ilçede 10, Kelkit\'te 3, Köse\'de 2, Kürtün\'de 15, Şiran\'da 10 ve Torul\'da 10 olmak üzere toplam 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak yoğun çalışma yürüttü. Ekipler, kapalı 50 köyün yolunu ulaşıma açtı.



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