Gümüşhane'de kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE\'de etkili olan kar yağışının ardından kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı, 3 köyde ise yol açma çalışmaları sürüyor.

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köy yollarındaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkez ilçede 20, Kürtün\'de 3 ve Torul\'da 18 olmak üzere 41 köy yolu, kar yağışı nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı ekipler, greyderlerle yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kentte süren çalışmalar sonucu 38 köy yolu ulaşıma açıldı.

Gümüşhane İl Özel İdaresi yetkilileri, sürdürülen yol açma çalışmalarında taşımalı eğitim yapılan köyler ve diyaliz hastalarının bulunduğu yerleşim yerlerine öncelik verildiğini duyurdu. Yetkililer, kapalı 3 köy yolunda ise açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



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