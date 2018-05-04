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Spor

Gümüşhane'de ilk kez düzenlenen çim hokeyine yoğun ilgi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) GÜMÜŞHANE, Okul Sporları Gençler Çim Hokeyi Grup müsabakalarına ilk kez ev sahipliği yaptı

04 Mayıs 2018 17:03

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)

GÜMÜŞHANE, Okul Sporları Gençler Çim Hokeyi Grup müsabakalarına ilk kez ev sahipliği yaptı.
Okul Sporları Gençler Çim Hokeyi Grup maçları, 3-6 Mayıs tarihleri arasında sentetik çim sahada oynanan karşılaşmalarla başladı.
Kız ve erkek gruplardan oluşan 11 takımdan yaklaşık 250 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar kentte ilgiyle izlendi. Devam eden müsabakalarda, gruplarında birinci olan takımlar ise Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazanacak.
Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Selahattin Taş, hokey müsabakalarının kentte organize edilmesinin onurunu yaşadıklarını belirterek, çim hokeyi sporunu kentte yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

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