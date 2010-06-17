Gümüşhane'de heyelan 3 can aldı

T24

Meteoroloji uyarmıştı

Giresun - Gümüşhane yoluna düşen kaya parçalarını neden olduğu trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, yolun trafiğe kapandığı belirtildi.Harşıt Çayı’nın taşma riskinin bulunduğu, bu nedenle Giresun'un Doğankent ilçesinin tehlike altında olduğu kaydedildi.İlçede taşkın riskine karşı çayın çevresindeki 600 binanın boşaltıldığı kaydedilirken, belediyenin Giresun Valiliği’nden yardım istediği ifade edildi.Bölgeden, Gümüşhane'nin Günyüzü köyünde heyelan ve taşkın nedeniyle köprülerin yıkıldığı, Torul-Tirebolu karayolunda ulaşım sağlanamadığı haberleri geliyor.Heyelan ve yağış nedeniyle yollarda mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor.Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde şiddetli ve aşırı yağış beklentisi bugünMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı.Yazılı açıklamada, bugün ve yarın Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ile Kars ve Ardahan illerinde şiddetli yağış ve dağlık alanlarda aşırı yağış beklendiği kaydedilmişti.