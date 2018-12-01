Gümüşhane'de başıboş köpekler korkutuyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE kent merkezinde çok sayıda köpeğin başıboş dolaşması vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Geçen hafta 2 çocuğun köpekler tarafından ısırılmasının ardından vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

Kentte, son günlerde cadde ve sokaklarda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşması vatandaşları tedirgin ediyor. Köpekler, özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşın korkulu rüyası olmaya başladı. Geçen hafta Güzeller Mahallesi\'nde 2 çocuk, başıboş köpekler tarafından ısırıldı. Kent sakinleri, hayvanlar için gerekli önlemlerinin alınmasını istedi.

Köpeklerin duruma üzüldüğünü belirten ve hayvanlara gerekli ilginin gösterilmediğini söyleyen Yaşar Bayraktar, \"Hayvansever bir insanım. Maalesef hayvanların durumu beni üzüyor. Hayvanlar için toplama merkezi yapıp, bakımını yapıp sokakta herhangi bir şekilde zarar vermesini, hastalık yaymasını engellenmelidir. Bu konuda duyarsız davranılıyor. Sokakta köpeklerin bu şekilde dolaşması bizleri üzüyor\" dedi.

\'TEDİRGİNLİK YAŞIYORUZ\'

Tedirginlik yaşadıklarını anlatan Bayraktar, “Hayvanlara da günah, sonuçta bunların bakılması bir şekilde rehabilite edilmesi, bir yerde toplanması lazım. Bir barınak yapıldı, ancak faaliyete geçmedi. Ben şahsen rahatsızım; o hayvanların dövülmesi, aç bırakılması veya kuduz riski taşıması bizi tedirgin ediyor. Geçen günlerde 2 çocuğa saldırmışlar. Başıboş gezmeleri doğru değil. Bu sorun bir an önce çözülmeli” diye konuştu.

\'KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR\'

Üniversitesi öğrencisi Gökhan Kaya da akşam saatlerinde okula korku içinde gidip geldiklerini dile getirerek “Üniversite ikinci öğretim okuyorum. Akşam saatlerinde okula gidiyoruz. Mahallemizde birçok sokak köpeği var ve bunlar çok kaşınıyorlar. Sağlıklı bir durum değil. Okuldan geldiğimizde caddelerde karşımıza çıkıyorlar, bu durum da bizi tedirgin ediyor” dedi.

Belediye yetkilileri ise şikâyetler üzerine köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldığını, kentte yapımına başlanan Kent Park ve Hayvan Barınağı Merkezi’nin de yakın zamanda tamamlanıp hizmete açılacağını belirtti.

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