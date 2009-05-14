T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gümüşhane'de askeri araç kaza yaptı: 3 asker yaralı

14 Mayıs 2009 21:26

Gümüşhane'de askeri aracın kaza yapması sonucu 1'i astsubay 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane-Erzurum kara yolunun Tekke beldesi mevkisinde, er S.G'nin (21) kullandığı askeri araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye girdi.

Kazada, araç sürücüsü er S.G. ile Astsubay S.D. (22) ve er Ö.M.B. (21) yaralandı. Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yaralanan askeri personelin merkeze bağlı Kale Jandarma Karakolunda görevli oldukları öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24