Gümüşhane'de askeri araç kaza yaptı: 3 asker yaralı

Gümüşhane'de askeri aracın kaza yapması sonucu 1'i astsubay 3 asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gümüşhane-Erzurum kara yolunun Tekke beldesi mevkisinde, er S.G'nin (21) kullandığı askeri araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye girdi.



Kazada, araç sürücüsü er S.G. ile Astsubay S.D. (22) ve er Ö.M.B. (21) yaralandı. Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Yaralanan askeri personelin merkeze bağlı Kale Jandarma Karakolunda görevli oldukları öğrenildi.

