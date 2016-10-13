Gümüşhane yalnız değil; 14 üniversitenin rektörü aynı zamanda çok sayıda fakültenin dekanı!

Gümüşhane Üniversitesi'nin internet sitesinde, üniversitenin yönetim kurulunu gösteren tabloda, rektör Prof. İhsan Günaydın’ın 7 fakültede de dekanlık koltuğunda oturuyor gözükmesiyle başlayan tartışma sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Günaydın, bu konuda tek değil. Gümüşhane Üniversitesi’yle birlikte 14 üniversitede aynı durum yaşanıyor.

BirGün’ün haberine göre, aynı isimlerin birçok göreve getirildiği üniversitelerden öne çıkanlar şöyle:

Gümüşhane Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan üniversitenin yönetim kurulunu gösteren sayfadaki görev dağılımına göre Rektör, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, İİBF Dekanlığı, Turizm Fakültesi Dekanlığı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve İletişim Fakültesi Dekanlığı koltuklarında Prof. Dr. İhsan Günaydın var.

Giresun Üniversitesi

Giresun Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, rektörlük görevinin haricinde altı fakültenin dekanı olarak yönetim kurulunda bulunuyor. Coşkun’un Dekan Vekili olarak yer aldığı fakülteler şöyle: Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi

Bartın Üniversitesi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, yönetim kurulunda dört fakültenin dekan vekili olarak görülüyor. Kaplan yönetim kurulunda, Edebiyat, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İslami İlimler Fakültesi’nin dekan vekili olarak yer alıyor.

Hakkari Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ömer Pakiş, yönetim kurulunda rektör vekili görevinin haricinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili, İlahiyat Fakültesi Dekanı, Eğitim Fakültesi’nde de Dekan Vekili olarak bulunuyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, hem Mühendislik Fakültesi’nin Dekan Vekili hem de İlahiyat Fakültesi’nin olarak yönetim kurulunda yer alıyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, üniversitenin yönetim kurulunda rektörlük görevinin dışında altı fakültenin dekan vekili olarak bulunuyor. Duman’ın dekan vekili olduğu fakülteler şöyle: Orman Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi.

Erzincan Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, rektörlük görevinin dışında üç fakültenin dekan vekili olarak yönetim kurulunda bulunuyor. Çapoğlu’nun dekan vekili olduğu fakülteler şöyle: Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Şırnak Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas yönetim kurulunda, İlahiyat, Ziraat Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdür Vekili olarak yer alıyor.

Namık Kemal Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, üniversitenin yönetim kurulu sayfasında, İlahiyat, Veterinerlik ve Hukuk Fakültesi’nin dekanı olarak yer alıyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin rektör yardımcısı Prof. Dr. Osman Türer, üniversitenin yönetim kurulunda rektör yardımcılığı görevinin dışında, İlahiyat ve Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nin dekan vekili olarak görev alıyor.

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak Diş Hekimliği Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin dekan vekili olarak görülüyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, üniversitenin yönetim kurulunda, İlahiyat Fakültesi, Milas Veteriner Fakültesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi’nin dekan vekili olarak görev yapıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi’nin rektörlük harici yönetim kurulundaki görevleri şöyle: Fen-Edebiyat, İlahiyat, Mühendislik ile Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Dekan vekilliği.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer yönetim kurulunda, Diş Hekimliği, Tıp ve Turizm Fakültesi’nin dekan vekili olarak yer alıyor.