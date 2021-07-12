Gümüşhane Üniversitesi Rektör Danışmanı, ‘dini nikahlı’ ikinci evliliği savundu, Medeni Kanun’u hedef aldı

Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Mustafa Çalık, ‘dini nikahlı’ ikinci evliliğini savundu, kendisine boşanma davası açacak olan eşine karşı Medeni Kanun’u hedef aldı. Çalık, " “Kemal Paşa eliyle ve zorla dayatılan tahdit ve kayıtları da İsviçre Medenî Kanununun alâkalı kaidelerini de tanımıyorum” dedi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çalık, eşinin kendisine açacağı boşanma davası hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Resmi olarak evli olmasına rağmen ‘dini nikah’ ile de evli olmasını savunan Çalık, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yakınım tarafından eşimin bana "zinâ davası" açacağı iletildi. Umarım doğru değildir; ama doğru ise aha şuraya yazıyorum: 1) Ben zinâ edecek çağda da değilim, tıynette de. Hukuken evli iken, Allah'ın emri ve Peygamber'in kavli ile yeniden ve zarûreten evlendim. Mevzu bu!"

Mesajının devamında Mustafa Kemal Atatürk’ü de hedef alan Çalık, Medeni Kanun’un ‘aldatma’ ile ilgili maddelerini tanımadığını söyledi:

"Millî an'ane ve İslam'ın verdiği ruhsatın rağmına, 20'lerde Kemal Paşa eliyle ve zorla dayatılan tahdit ve kayıtları da İsviçre Medenî Kanununun alâkalı kaidelerini de tanımıyorum! Herkes ve her merci elinden geleni yapabilir. Yalnız eşim ve çocuklarım için üzgünüm. Bu kadar!"

Türk Ocakları’na yakın bir isim olduğu belirtilen Çalık, aynı zamanda Türkiye Günlüğü adlı derginin de Genel Yayın Müdürü olarak görev yapıyor.

Çalık, kendisini eleştirenlere de sosyal medya hesabından hakaret etti.