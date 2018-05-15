Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 yaralı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarında meydana gelen patlamada 1 öğrenci yaralandı. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin sevk edildiği fakülte binası, olası patlama riskine karşı boşaltıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarında, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın fakülteye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Patlamada yaralanan 1 öğrenci, Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çok sayıda kimyasal maddenin yer aldığı laboratuvarda yeni bir patlama riski nedeniyle, fakülte binası boşaltıldı. Patlamanın nedenini araştırmak için çalışma başlatıldı. (DHA)